Çözüm ve Barış Platformu Cenevre'de

Cenevre’de yarın başlayacak Kıbrıs müzakerelerini izlemek için Çözüm ve Barış Platformu temsilcisi Mertkan Hamit’in de Cenevre’de bulunacağı belirtildi.

Çözüm ve Barış Platformu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hamit’in aktaracağı bilgi, yorum ve değerlendirmeleri platformun Facebook sayfasından yayımlanacak.

Açıklamada, Çözüm ve Barış Platformu’nun, 55 sivil toplum ve ekonomi örgütlerinin ve 5 siyasi partinin çözüm ve barış talebiyle bir araya gelmesi sonucu eylül ayında oluşturulduğu da hatırlatıldı.