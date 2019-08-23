AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamada, müzakere masasında bütün konuları kapsayan bir görüşme yapılmasını beklediği ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’ten de, böyle bir görüşme için hazır ve kararlı olmasını istediği haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Kiprianu açıklamasında ayrıca “bir kez daha başarısızlığa uğranması durumunda, Kıbrıs aleyhinde birikecek acıların çok fazla olacağı” uyarısında da bulundu.

Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak belirleyici bir anda olduklarını ve özlü müzakerelerin yeniden başlaması için çaba harcandığını da ifade eden Kiprianu, herkesin bu çabanın tek başına değil, fakat müzakerelerin başlaması durumunda bunu neyin izleyeceğinin önemli olduğunun farkına varması gerektiğini belirtti.

Kiprianu, dolayısıyla Anastasiadis’e yönelik çağrılarının, müzakerelerin yeniden başlaması durumunda, bu kez bütün konuları kapsayan bir görüşme için hazır ve kararlı olmaları gerektiğinin bilincinde olmasını içerdiğini yineledi.

Kiprianu bu çerçevede, Güney Kıbrıs tarafından Kıbrıs sorununun çözümü için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini de savundu.