‘ÇÖZÜM, DİYALOG, UZLAŞI SÖZÜ VERİYORUM’

Cumhurbaşkanı Adayı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, United Medya Grup haber merkezi ile bir araya geldi:



“Bizim kavgadan anladığımız gelecektir, diyalogdur, uzlaşıdır, kardeşliktir, haysiyettir, çözümdür.”



“Çözümden muradım elbette en önce Kıbrıs sorununa çözümdür, federal çözümdür. Aynı zamanda bu ülkenin dertlerine çözüm üretmektir.”



“Kibirden ve ön yargıdan uzak, haklarımızı ve kişiliğimizi koruyarak ve mutlaka, toplumsal fayda üreterek bir diyalog sürecine biz varız, hazırız.”



“Köprüleri atmak kolay, bizim bu toplumu geleceğe taşıyacak köprüleri kurmaya ihtiyacımız var.”



“Maraş’la birlikte Uluslararası Havaalanı’nı da açtığımızı düşününüz, turizm ayağa kalkar.”



“Kimse, Kıbrıs’ın kendi kimliğini, iradesini, özgünlüğünü değiştiremez, buna izin vermeyiz.”

Erhürman’dan ‘barikatların kapanması’ mesajı



“Lokmacı / Ledra kapısını en zor koşullarda açan bir hareketin temsilcisiyim. Kıbrıs Rum liderliğinin tek yanlı kararı son derece yanlıştır, bizi geriye götürür. Birleşmiş Milletler’le ve dünyayla çok daha güçlü bir diplomasiye ihtiyaç vardır. O zaman kimseler böylesi adımlar atmaya cesaret edemez.”



YENİDÜZEN HABER MERKEZİ



Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bizim kavgadan anladığımız gelecektir, diyalogdur, uzlaşıdır, kardeşliktir, haysiyettir, çözümdür” dedi.

Erhürman, United Medya Grup haber merkeziyle bir araya geldi, düşüncelerini paylaştı.

YENİDÜZEN ve KANAL SİM haber merkezleriyle üç saate yakın sohbet imkanı bulan Tufan Erhürman, “çözüm, diyalog, uzlaşı” sözü verdi.

Uzlaşmak için ikna etmeye ihtiyacımız olduğunu belirten Tufan Erhürman, en önemli farkı da burada yaratacaklarını söyledi, şöyle konuştu: “Dünyanın dört bir yanına giderek derdimizi anlatacak enerjiye, kadroda, bilgiye sahibiz. Üzülüyorum çünkü şimdi bırakınız dünyayı birbirimize, en yakınlarımıza kendimizi anlatamıyoruz.”



“Şikayet değil, çözüm”



Tufan Erhürman’ın öne çıkan en önemli satır başları şunlar oldu:

“Çözümden muradım elbette en önce Kıbrıs sorununa çözümdür, federal çözümdür. Uluslararası toplumla buluşmamızı sağlayacak bir çözüm şarttır. Elbette Kıbrıs sorunu dışında çözüm bekleyen daha pek çok sorunumuz vardır. Şimdi şikayet etmek değil, sorunlara çözüm üretmek zamanıdır.”

“Diyalog sözü veriyorum çünkü dünyayla, Türkiye’yle, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’yle yapıcı diyaloğa ihtiyacımız var. Kibirden ve ön yargıdan uzak, haklarımızı ve kişiliğimizi koruyarak ve mutlaka, toplumsal fayda üreterek bir diyalog sürecine biz varız, hazırız.”

“Uzlaşmak için ikna etmeye ihtiyacımız var, bizim en önemli farkımız bu olacaktır. Beşli Konferans seçim sonrasında önemli adımlardan biridir. Kimileri yapıcı, birleştirici olduğumuzu için bunu eleştiriyor. Olur mu? Köprüleri atmak kolay, oysa, bizim bu toplumu geleceğe taşıyacak köprüleri kurmaya ihtiyacımız var.”



“Kimse bizi geriye götüremez”

“Lokmacı / Ledra kapısını en zor koşullarda açan bir hareketin temsilcisiyim, o nedenle, Kıbrıs Rum liderliğinin tek yanlı kararı son derece yanlıştır, bizi geriye götürür. Bu zamanda böylesi kararlar alınabiliyorsa, bunu iyice düşünmemiz gerekir. Birleşmiş Milletler’le ve dünyayla çok daha güçlü bir diplomasiye ihtiyaç vardır. O zaman kimseler bizi geriye götürmeye cesaret edemez.”

“Çözüm ulaşıncaya kadarki evrede yeni kapıların açılması gerekiyor, bu mümkündür, hem barışı kurmak, hem de ekonomik yaşamı geliştirmek için ihtiyaçtır. Böylesini düşünürken, mevcut kapıları kapatmak ne demek? Bunu kabul edemeyiz.”

“Maraş’la birlikte Uluslararası Havaalanı’nı da açtığımızı düşününüz, direkt uçuşlardan da böylece yararlanabiliriz. Üstelik bu geçmişte Birleşmiş Milletler’in önerisiydi. Böylesi bir gelişme turizmi ayağa kaldıracaktır. Gelin oturalım Lefkoşa Havaalanı’nı da, hidrokarbon konusunu da, Maraş’ı da komiteye alıp, üçünü de birlikte görüşelim.”



“Dik durmak için”