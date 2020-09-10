‘Covid’ buhranı

Pozitif vaka sayısı ile birlikte artan 'temaslılar' nedeniyle hastane ve karantina merkezlerinde yer kalmadı… Gelen yolcular Ercan’da kaldı, hastane doldu taştı…

Hekimler ‘bu önlemler yetmez’ diye isyan ederken Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Bakanlar Kurulu daha geniş önlemler açıkladı, okullar 1 Ekim’e kadar tamamen kapandı…

Hükümet, karantina merkezlerindeki doluluk nedeniyle “bir süreliğine” uçuşları durdurdu, yaşanan yoğunluk nedeniyle Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kampusu içinde yoğun bakım üniteli tam donanımlı 22 odalı yeni bir pandemi merkezi daha oluşturuldu.

‘Pandemi’ Hastanesi önünde dün yoğunluk vardı. Temaslı olduğunu ifade eden kişiler hastane önünde bekletildi, görevlilerden yeterli bilgi alamayan bazı kişilerin oldukça gergin olduğu gözlemlendi.

Devrim Demir

Covid-19 salgın paniği büyüyor, yeni önlemler devreye konuldu, uçuşlar durdu, eğitim ertelendi.

PCR test sayısı artarken, pozitif vaka sayısı da, temaslı sayılı da her geçen gün yükseliyor. Yerel bulaşın artış göstermesi ile tedirginlik de artıyor.

Hastanelerde ve karantina otellerinde odalar dolup taşarken yurt dışından gelenler saatlerce Ercan ve Turizm Limanı’nda bekledi. Dün sabah erken saatlerde Ercan’a inen yolcular, karantina otel ve yurtların dolu olması nedeniyle saatlerce Ercan Havaalanı’nda çare üretilmesi için bekledi.

1 Temmuz'da Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesinin ardından vaka sayısındaki artış hızla yükselirken, Sağlık Bakanlığı da önlemlerin sıkılaştırılması kararı aldı.

Pandemi Hastanesi önünde dün ciddi bir yoğunluk yaşandığını gözlemlendi. Ambulans trafiği dikkatleri çekerken, ‘Pandemi’ hastanesinden karantina otellerine sevk edildi.

Hekimler ‘bu önlemler yetmez’ diye isyan ederken Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Bakanlar Kurulu’ndan daha geniş önlemler açıkladı, okullar 1 Ekim’e kadar tamamen kapandı…

Hükümet, karantina merkezlerindeki doluluk nedeniyle bir süreliğine uçuşları durdurdu, yaşanan yoğunluk nedeniyle Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kampusu içinde yoğun bakım üniteli tam donanımlı 22 odalı yeni bir pandemi merkezi daha oluşturuldu.

‘Pandemi’ Hastanesi önünde dün yoğunluk vardı. Temaslı olduğunu ifade eden kişiler hastane önünde bekletildi, görevlilerden yeterli bilgi alamayan bazı kişilerin oldukça gergin olduğu gözlemlendi.

Pandemi Hastanesi önünde yoğunluk…

Pandemi Hastanesi önünde dün yine hareketlilik vardı. Sürekli ambulans trafiğinin yaşandığı hastane önünde, temaslı olduğunu ifade ederek test yaptırmak için gelen çok sayıda kişi dışarıda bekletildi. Testleri yapılan birçok temaslı ambulanslarla karantina otellerine sevk edildi.

Yurtlar ve karantina otelleri doldu…

Ada genelinde temaslı ve yurt dışından gelen kişiler için karantina otelleri yeniden aktifleştirildi. 13 noktada bulunan yurt ve karantina otelleri doldu, yurt dışından gelen yolcular için dün gün boyu çözüm arandı.

Yolcular saatlerce mahsur kaldı…

Karantina oteli doluluk nedeniyle ayarlanamayan yolcular dün saatlerce Ercan Havaalanı’nda bekletildi. Gece yarısı uçağı ile ülkeye gelen ve 7 günlük karantina uygulamasına alınmayı bekleyen yolcular havaalanında isyan noktasına geldi.

Gece 03.00’ten sabah 09.00’a kadar bekleyen yolcular, ayarlanan karantina otellerine otobüslerle sevk edildi.

İkinci ‘Pandemi’ merkezi oluşturuldu…

Yaşanan yoğunluk nedeniyle Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kampusu içinde yoğun bakım üniteli tam donanımlı 22 odalı yeni bir pandemi merkezi daha oluşturuldu.

Oluşturulan ‘Pandemi’ merkezi ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür, 22 odalı pandemi merkezinin 2 odasının tek kişilik, 20 odasının çift kişilik olduğunu belirtirken, yeni merkezin 15 yataklı yoğun bakım ünitesini de bünyesinde barındırdığını ifade etti.

Çaygür, “İlk etapta bugün 15 pozitif hasta bu merkeze alınacak, tedavilerine başlanacak ve daha sonra genel durumları iyi olanlar pandemi otellerine yerleştirilecek. Hastanede tedavisi gereken hastaların tedavisi ise burada devam edecek” dedi.

Yeni Hastane 1 ay sonra devrede…

Merkezin her şeyiyle tamamen yenilendiğini ve baştan yapılandırılarak tam donanımlı hale getirildiğini kaydeden Çaygür, üçüncü pandemi merkezinin ise 1 ay sonra tamamlanarak hizmete girmesi planlanan yapımına devam eden 100 yataklı pandemi hastanesi olacağını da sözlerine ekledi. Çaygür, pandemiyle daha uzun soluklu ve kapsamlı mücadelenin devam edeceğini de vurguladı.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut:

“Ateş Poliklinikleri’nde çalışacak hekim yok”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, aylardan bu yana Lefkoşa Devlet Hastanesinde birçok sıkıntıların yaşandığını dile getirdi. Kapanma sürecinde covid-19 tedbirleri ile ilgili yapılması gereken hiçbir organizenin yapılmadığını ifade eden Gürkut, Sağlık Bakanlığının hiçbir organizeye adım atmadığını belirtti.

“Her yerde daha fazla çalışmak lazım”

YENİDÜZEN’e konuşan Doktor Özlem Gürkut, Ateş Polikliniklerine hekim gerektiğini her bölümde hekimlerin daha fazla çalışması gerektiğini belirterek hastanede ciddi bir kaosun yaşandığını ifade etti. Pozitif vaka ve temaslı sayısının artması ile artan ciddi bir iş yükü olduğuna değinen Gürkut, her bölümün daha zor şartlarda çalıştığını ifade etti. Ateş Polikliniklerinde çalışacak hekim olmadığına dikkati çeken Gürkut, başka bölümlerden kayma yapılmasının artık mümkün olmadığını belirtti.

Fotoğraflar Burçin Aybars