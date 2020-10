Covid-19’da karantina farkı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

UBP-HP Hükümeti’nin, 1 Temmuz’dan itibaren karantinasız girişleri uygulamaya koymasıyla yeniden artış gösteren Covid-19 vakaları, toplumda korkuya yol açtı, 8 Eylül’de vakaların rekor boyuta ulaşmasıyla kısmi kapanmaya gidildi. Bu kapanmayla birlikte vaka sayısı da düştü.

1 Temmuz öncesinde 108 olan pozitif vaka sayısı, 1 Temmuz’dan sonra 807’ye yükseldi, 1 Temmuz’dan 9 Eylül’e kadar 494, 10 Eylül’den 10 Ekim’e kadar ise 313 yeni pozitif vakaya rastlanıldı.

8 Eylül 2020 tarihinde pozitif ve yerel vakanın rekor rakamlara ulaşmasıyla UBP-HP Hükümeti geri adım atarak, ikinci kısmi kapanma sürecine girdi. Ülkeye girişlerin karantinalı olmasıyla, son günlerde vaka sayılarında düşüş kaydedildi.

UBP-HP Hükümeti’nin aldığı karar doğrultusunda 1 Temmuz 2020’de ülkeye karantinasız girişlerin başlamasıyla, 72 gün sonra yeniden Covid- 19 vakasına rastlanmıştı.

Ülkeye girişlerin başlamasıyla Temmuz, Ağustos ve Eylül ayının sonlarına kadar ciddi bir vaka artışı da kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs, Mart – Temmuz Covid-19 raporu…

Tüm dünyayı etkisi altında alan Coronavirüs salgını Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk kez 10 Mart 2020 tarihinde iki Alman turistin adaya gelmesiyle başladı ve salgın kısa sürede yayıldı. İlk vakaların çıkmasıyla kısmi kapanma sürecine girilen Kuzey Kıbrıs’ta, 10 Mart’tan 20 Nisan’a dek 108 vakaya rastlanılmış, hükümet bu süreçte ciddi kararlar almıştı. Söz konusu vakaların 104’ü hastalığı atlatırken, 4’ü ise ölümle sonuçlanmıştı. O dönemde pozitif çıkan ve gördüğü tedavi sonrasında iyileşen son hasta 11 Mayıs’ta taburcu olmuştu.

İlk vakalar ve kapanma süreci

Ülkemizde ilk vakaların görülmesiyle yaşanan sorunla ilgili olarak Bakanlar Kurulu birçok kez olağanüstü toplandı ve önemli kararlar aldı. O dönem alınan en önemli kararların başında ülkeye girişlerin durdurulması geldi. Deniz yolu, hava yolu ve güneye geçişler bir süreliğine durdu. 12 Mart tarihinde olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, 24 ülkeye hava ve deniz yollarını kapattı, bu tarihten 1 Temmuz’a kadar sadece öğrenci ve yurtdışında kalıp ülkeye giriş yapmak isteyen yurttaşlar için charter uçuşlar düzenlendi. O süreçte, eğitimin durması, tüm sosyal aktivitelerin durması, işyerlerinin kapanması ve kısmi olarak sokağa çıkma yasağı getirilmesi dikkat çeken diğer kararlar olmuştu.

1 Temmuz – 9 Eylül arası 386 vaka, 10 Eylül – 10 Ekim arası 313 vaka

UBP – HP hükümeti, yaşanan birinci kısmi kapanmanın ardından, toplumun her kesiminden yapılan uyarılara rağmen, 1 Temmuz 2020 itibariyle ülkeye tüm girişleri karantinasız olarak açmış, sonraki süreçte pozitif vakalar ülkemize gelmişti. 10 Mart’tan 1 Temmuz’a kadar olan süreçte Kıbrıs’ın kuzeyinde 108 vakaya rastlanırken, 1 Temmuz sonrası bu sayı 807’ye ulaştı. Yani 1 Temmuz sonrası tam 699 vaka görüldü. 386 pozitif vaka 1 Temmuz’dan 9 Eylül’e kadar olan 70 günlük sürede çıkarken, 313 vaka da 10 Eylül itibariyle yaşanan kısmi kapanma sürecinde çıktı. Karantinasız girişlerin başlamasından sonra hem deniz, hem de hava yoluyla ülkemize gelen pozitif vakalarla birlikte birçok temaslı, yerel vakaya da rastlanıldı.

Risk grubundaki ülkeler belirlendi

Sağlık Bakanlığı bu süreçte girişlerin başlamasıyla birlikte bir karar alarak risk taşıyan ülkeleri A, B ve C olmak üzere gruplara ayırdı. Buna göre A Grubu’ndaki ülkelerden gelen yolcular 72 saat öncesinden PCR Testlerini yaptırdı. A Grubu ülkesinden gelen yolcular, Türkiye üzerinden geldikleri için B Grubu sayıldı ve PCR örnekleri B Grubu’ndaki uygulama geçerli oldu. B Grubu’nda yer alan ülkeler 72 saat öncesinde PCR Testlerini yaptıran ülkeye geldiklerinde ise PCR örnekleri alınarak ve test sonuçları çıkıncaya kadar bir taahhütname imzalayarak kendilerini konaklayacakları yerler ve ikametlerinde izole edildiler. C Grubu’ndan gelen yolcular ise ülkemizde karantina altına alınacak ve karantina ücretlerini kendileri karşılayacaklardı. Yine C Grubu dışında bulunan diğer ülkeler aynı şekilde karantina altına alınacak ve ücretlerini karşıladı. Sonraki süreçte bu kararlar, hem ülkemizdeki, hem de dünyadaki salgının seyrine göre değiştirildi.

Girne’de 3 kez random test

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 23 Eylül’de BRT’de katıldığı bir programda yerel bulaşın en çok Girne’de rastlandığını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı Girne’de yerel bulaşın fazla olması nedeniyle 12 Eylül, 22 Eylül ve 26 Eylül’de 3 kez random test uygulamasına gitti.

8 Eylül günü tarihe geçti

Sağlık Bakanı Pilli’nin 8 Eylül’de açıkladığı rakamlar, salgının ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyordu. O gün; 1665 test yapılmış, 38 pozitif vakaya rastlanılmıştı. Bu vakaların 19’u karantinada pozitifleşen temaslı, 15’i yerel, 4 de ülke dışından gelen vakalardı. Böylelikle 8 Eylül tarihinde, pozitif vaka sayısı, yerel vaka sayısı ve temaslı vaka sayısında rekor kırılan gün olarak tarihe geçti.

2 gün süren eğitim durdu

UBP-HP hükümeti, yapılan tüm uyarılara rağmen ana okul, 1’inci ve 2’nci sınıflar için eğitimi 7 Eylül’de başlattı. 7 Eylül’de söz konusu sınıflar için başlanan eğitim sadece 2 gün sürdü. 9 Eylül’de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları açıklayan Sağlık Bakanlığı, 1 Ekim’e kadar okulların yeniden kapandığını duyurdu.

Rekor artış yaşandı, kısmi kapanmaya gidildi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 10 Eylül - 13 Eylül tarihleri arasında uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı. Bununla birlikte Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi de vaka sayılarında ciddi artış yaşanmasıyla bir takım kararlar aldı.

Buna göre; Eğlence mekânlarının 1 Ekim’e kadar kapanması, toplu yapılan tüm etkinliklerin yasaklanması, cenazelerin de sadece birinci derecede akrabaların katılımı, sporun durması, gelecek yolcuların karantina konaklamalarının sağlanamayacağı durumlarda uçak ve gemi seferlerinin sınırlandırılması veya iptal edilmesi, Çocuk oyun alanları ve parkların kapatılması ve Miting ile kitle toplantılarının 1 Ekim’e kadar iptal edilmesi’ kararları alınmıştı.

1 Ekim sonrası için alınan kararlar

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 29 Eylül’de gerçekleştirdiği toplantıda bir dizi yeni kararlar daha aldı. Buna göre; Okullar, kademeli olarak, (Ana okul, 1’inci ve 2’nci sınıflar 1 Ekim’de / 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci sınıflar 5 Ekim’de / ortaokul, lise ve üniversiteler 12 Ekim’de açılacağı, daha önce alınan miting ve toplantılar yasağının devam etmesi, parklar açılması, sporda kısmi açılıma gidilmesi, sonrasında da, eğlence yerleri, bar ve casinolar belirlenen kurallara uyulması şartıyla açılmıştı.

Karantina uygulaması gelmesiyle vakalar düştü

Alınan kısmi kapanmayla birlikte, hem pozitif vaka sayılarında, hem de yerel bulaş sayılarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. 10 Eylül itibariyle geçerli olan ikinci kısmi kapanma sonrası, yapılan 52 bin 236 testten 313 vakaya rastlanıldı. Söz konusu süreçte 20, 21, 30 Eylül, 2, 4, 5 ve 7 Ekim tarihlerinde yerel vakaya rastlanmadı.

30 Eylül’de vaka çıkmadı

Kıbrıs’ın kuzeyinde 30 Haziran’dan sonra ilk kez 30 Eylül’de yani 91 gün aranın ardından pozitif vakaya rastlanılmadı. Pozitif vaka çıkmayan 30 Eylül’de 22 taburcunun olması da dikkat çekti.

Son dönemde taburcular çoğaldı

11 Mayıs 2020’de son taburcunun gerçekleşmesiyle hastanede Covid-19 hastası kalmamış, 1 Temmuz itibariyle hastaneye yeniden pozitif gelmeye başlamıştı. Bununla birlikte 11 Mayıs’tan sonra ilk taburcu 15 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Süreç içerisinde tedavisi tamamlanan hasta taburcu olurken, son dönemde taburcu olan hastaların sayısının artması dikkat çeken bir diğer unsur oldu. 1 Temmuz’dan sonra çıkan 699 vakanın 652’si taburcu oldu. Taburcu olan vakaların 460’ının son 30 günde olması göze çarpıyor.

Uzmanlar ‘dikkate devam’ diyor

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut:

“Son günlerde toplumumuz oldukça duyarlı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, YENİDÜZEN’e değerlendirmede bulunarak, hem son dönemde alınan tedbirlerin, hem de insanların son günlerdeki duyarlılığının vakalardaki düşüşe neden olduğunu açıklayarak, bundan sonraki süreçte de çok dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Önümüzdeki süreçte öğrencilerin veya dıştan gelecek olan yolcular için karantina konusunda aynı titizlik sergilenmesi gerektiğini ifade eden Gürkut; “Bu düşüş göstergesi 14 gün öncesinde yaptıklarımızdır. Eğer vakalarda düşüş varsa bu topumun duyarlılığıdır. Az sayıda insan dışarıya çıkıyor, dışarıya çıkanlar sosyal mesafeye uymaya ve maske takmaya özen gösteriyor. Son günlerde bu konuda bir gevşeme olsa da, Bunun bozulmaması lazım” şeklinde konuştu.

“Sandığa giderken çok dikkatli olunmalı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi için de uyarılar da bulundu. Gürkut, bugünkü seçimde oy kullanmaya gidecek olanların maske ve eldiven kullanmaya özen göstermesi gerektiğini belirtti. Oy kullanma işleminin bitmesiyle insanların elini yüzüne götürmemesine dikkat etmesinin gerektiğini söyleyen Gürkut, semptom gösteren veya semptom belirtisi olanların oy kullanmaya gitmemelerini sözlerine ekledi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar:

“Zamanında bir karar alındı, önümüzdeki süreçte dikkatli olunmalı”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, Kıbrıs’ın kuzeyinde son günlerde yaşanan Covid-19 rakamlarının düşüşünü değerlendirdi. Karantinasız girişlerin durması ve ithal vakaların azalmasıyla bunun beklendiğini anlatan Bayraktar; “Yerel bulaş başlangıç noktasındaydı ve hızla yayılıyordu. Zamanında alınmış kararla sayı aşağıya düşürüldü” dedi. Bayraktar yaptığı değerlendirmede, önümüzdeki süreçte de daha dikkatli kararlar alınmasının altını çizdi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yağmur Aldağ:

“Kurallara uyulduğu ve tedbirler alındığı zaman vakalar düşebiliyor”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yağmur Aldağ, sağlıkçılar olarak kendilerinin başından beridir söyledikleri tedbirler ve kuralların uygulandığı zaman vakaların düşebileceğinin gözler önüne serildiğini aktardı. Bundan sonraki süreçte hem devlet yetkililerinin, hem de insanların kurallara uymaya devam etmesi gerektiğini belirten Aldağ, salgının devam ettiğinin altını çizdi. Yağmur Aldağ, bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de gerekli tedbirlerin alındığına dikkat çekerek, Covid-19 dolayısıyla insanların sandığa gitme konusunda korkmalarına gerek olmadığını da sözlerine ekledi.