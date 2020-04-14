Covid-19’a karşı en güvenli ülke Almanya

Hangi ülkelerde vatandaşlar corona virüsüne (Covid-19) karşı daha güvenlidir? Bu soru, dw.com tarafından yeniden yayınlanan Deep Knowledge Group anketinde yanıtlandı.

Almanya, Covid-19 döneminde Avrupa'nın en güvenli ülkesi ve dünyanın en güvenli ikinci ülkesi olarak açıklandı.

Spiegel'in özel raporuna göre, araştırma Londra merkezli düşünce kuruluşu Deep Knowledge Group (DKG) tarafından yapıldı.

Araştırmada analistler, teşhis testlerinden kısıtlamalara, hastane kapasitesinden vaka ve ölüm oranlarına kadar pek çok unsuru değerlendirdi.

Kriz yönetimine yönelik takım çalışması da araştırmanın odağını oluşturdu.

“KKTC” ya da adanın kuzeyini yansıtmayan araştırma sonuçlarında Kıbrıs 29’uncu sırada yer aldı.

Araştırmada Türkiye ise 36’ıncı sırada kendine yer buldu.

Araştırmaya göre en güvenilir ülkeler arasında İsrail birinci, Almanya ikinci, Güney Kore üçüncü geldi, ardından Avustralya ve Çin sıralandı.

DKG kurucu ortağı Dmitry Kaminski, "Avrupa'daki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Almanya güvenlik ve istikrar açısından en iyi sıralamaya sahiptir ve küresel olarak kriz yönetiminin ön saflarında yer almaktadır." dedi.