'Covid-19 verileri iyi, karar liderlerin'

Kıbrıslı Rum Epidemiyoloji Grubu üyesi, “Lefkoşa Üniversitesi” Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji/Moleküler Viroloji bölümü öğretim görevlisi Petros Karayannis, Kıbrıs genelinde epidemiyolojik görüntünün oldukça iyi olduğunu söyledi.

Güneydeki haber kaynaklarına göre Karayannis, Lokmacı geçiş noktasının açılması kararının artık siyasi ve iki lidere kalmış bir şey olduğunu söyledi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin telekonferans yöntemiyle dün gerçekleştirdiği görüşmeyi Kıbrıs Haber Ajansı’na değerlendiren Karayannis “Geçiş noktalarında her iki tarafça alınan güvenlik önlemleri normal işliyor. Her iki taraftaki epidemiyolojik görüntü de iyidir. Ledra’yla (Lokmacı) ilgili karar artık epidemiyoloji grubuna tabi değil, siyasidir” dedi.

Karayannis, Lokmacı geçiş noktasının açıp açmamanın Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’e kalmış olduğunu sözlerine ekledi.