Covid-19 ve önlemler ele alındı
Erhürman, Sosyal Adalet ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu üyelerini kabul etti
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Saffet Aşıksoy başkanlığındaki Sosyal Adalet ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu üyelerini kabul etti. Görüşmede, yeni tip Coronavirüs (COVID-19) vakalarının son günlerde gösterdiği artış ele alınırken, buna yönelik alınabilecek önlemler ve atılabilecek adımlar da ele alındı.
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