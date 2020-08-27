Covid-19 ve önlemler ele alındı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Saffet Aşıksoy başkanlığındaki Sosyal Adalet ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu üyelerini kabul etti. Görüşmede, yeni tip Coronavirüs (COVID-19) vakalarının son günlerde gösterdiği artış ele alınırken, buna yönelik alınabilecek önlemler ve atılabilecek adımlar da ele alındı.