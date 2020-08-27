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Covid-19 ve önlemler ele alındı

Covid-19 ve önlemler ele alındı

Erhürman, Sosyal Adalet ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu üyelerini kabul etti

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman,  Saffet Aşıksoy başkanlığındaki Sosyal Adalet ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu üyelerini kabul etti. Görüşmede, yeni tip Coronavirüs (COVID-19) vakalarının son günlerde gösterdiği artış ele alınırken, buna yönelik alınabilecek önlemler ve atılabilecek adımlar da ele alındı.

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