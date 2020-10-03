Covid-19 testi pozitif çıkan Trump hastaneye kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump, coronavirüs testinin pozitif çıkmasının üzerinden 24 saat geçmeden Cuma günü Marine One adlı özel Beyaz Saray helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın tedbir amaçlı olarak Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne götürüldüğü belirtildi.

Doktoru, Trump'ın "kendisini yorgun hissettiği ama moralinin yerinde olduğu" açıklamasında bulundu, daha sonra da durumunun iyi olduğunu söyledi.

Trump'a henüz denenme aşamasında olan bir ilacın enjekte edildiği ve antiviral Remdesivir tedavisine başlandığı bildirildi.

Doktoru Sean Conley Cuma günü yaptığı açıklamada Trump'ın iyi durumda olduğunu belirterek "Oksijen desteğine ihtiyaç duymuyor, ama uzmanlarla konsültasyonun ardından Remdesivir tedavisini başlattık. İlk dozunu tamamladı, şimdi rahat ve dinleniyor" dedi.

Trump'ın yakın çevresinde koronavirüs testi pozitif çıkanlar arasında eşi Melania'nın yanı sıra danışmanı Hope Hicks, kampanya menajeri Bill Stepien ve eski Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway de bulunuyor. Ayrıca Cumhuriyetçi Senatörler Mile Lee ile Thom Tillis'in de testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden'ın testleri ise negatif çıkmıştı.

Trump: 'İyi gidiyor sanırım'

Trump hastaneye kaldırıldıktan sonra Twitter hesabından "İyi gidiyor, sanırım! Herkese teşekkürler. SEVGİLER!!!" diye yazdı.

Ondan birkaç saat önce de 18 saniyelik bir video yayımlamıştı.

Trump videoda; "Muazzam destekleri nedeniyle herkese teşekkür etmek istiyorum. Walter Reed Hastanesi'ne gidiyorum. Çok iyi iş çıkardığımı düşünüyorum ancak her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istiyoruz. First Lady de çok iyi iş çıkarıyor. Çok teşekkür ederim. Desteğinizi çok takdir ediyorum ve asla unutmayacağım" dedi.

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada Trump'ın hafif semptomlar geçirse de görevinin başında olduğu duyurulmuştu.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News kanalına göre Trump, düşük dereceli ateş dahil bazı hafif semptomlar gösteriyor.

Trump ile birlikte eşi First Lady Melanie Trump'ın test sonucu da pozitif çıkmış, çift daha önce kendilerini Çarşamba günü geç saatlerde Beyaz Saray'da karantinaya almıştı.

Yetkilerini yardımcısı Mike Pence'e devredebilir

Amerikan Anayasası'na göre Trump görevlerini yerine getiremeyecek düzeyde hastalanırsa yetkilerini geçici olarak Başkan Yardımcısı Mike Pence'e devredebilir.

Ancak Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, Trump'ın henüz yetkilerini Başkan Yardımcısı Mike Pence'e devretmediğini söyledi.

Farah, "Başkan işinin başında" dedi.

74 yaşındaki Trump, coronavirüse yakalanmasının ardından tüm mitinglerini ya iptal etmiş ya da sanal mitinglere dönüştürmüştü.

Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden ise seçim kampanyasını sürdürüyor.

Biden daha önce Trump çiftinin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını dilediğini söylemişti.

Eski Başkan Barack Obama da benzer bir açıklama yaparken, Demokrat Parti seçim kampanyasında Trump'ın eleştirildiği tüm reklamları kullanmayı durdurdu.