Covid-19 önlemleri Ocak 2021’e kadar yürürlükte

Kıbrıs’ın güneyinde Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Kıbrıs’ta COVID-19’un daha fazla yayılmasını önleyecek tedbirleri görüştü. Toplantı Trodos’taki cumhurbaşkanlığı konutunda yer aldı.

Kıbrıs Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, toplantıda Bakanlar Kurulu’na uzmanların tavsiyelerini aktardı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Ioannou, güneyde salgına karşı uygulanan sıkı tedbirlerin Ocak 2021 tarihine kadar devam edeceğini aktardı.

Önlemler arasında konser, festival ile panayırların yasaklanması ve özel toplantılara 50 kişi sınırlaması bulunuyor.

Restoranların kapalı alanda 150, dış mekanda ise 250 kişiye hizmet vermeye devam edeceği paylaşıldı. Rastgele PCR testlerinin devam edeceği bilgisini de veren Sağlık Bakanı Ioannou, pek çok testin negatif çıktıktan sonra pozitif olduğunu, bu nedenle seyahat edenlerin 7 gün sonunda tekrar test yaptırmalarını önerdi.