Covid-19 nedeniyle 160 bin 784 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle toplam 160 bin 784 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 2 milyon 330 bini aştı ve virüse yakalanan 600 binden fazla kişi iyileşti.

FRANSA'DA SON DURUM

Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 642 artarak 19 bin 323'e yükseldi.

ABD EN FAZLA VAKA VE ÖLÜMÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE

Salgından en fazla etkilenen ülkeler listesinin ilk sırasında ABD yer alıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 35 bin 354 artışla 706 bin 779'a çıktı. Salgın yüzünden ölenlerin sayısı ise 3 bin 800 artarak 37 bin 86'ya ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, salgının artışının bittiğine inandığını ve virüs nedeniyle can kayıpları konusundaki beklentilerinin 60 ile 65 bine düştüğünü açıkladı.

Trump, Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Tünelin sonunda ışık olduğunu vurgulayan Trump, "Aldığımız önlemlerle belki de milyonlarca hayat kurtardık. Yakın zamana kadar virüs nedeniyle 100 ile 240 bin kişinin ölmesi bekleniyordu. Ancak artık 100 binin altında ölüm olacağını düşünüyoruz. 60 ile 65 bin ölümün yaşanacağı bir döneme doğru gidiyoruz" dedi.

Bazı eyalet valilerinin de çok iyi iş çıkardığını kaydeden Trump, "Salgının artışının bittiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 15 BİNİ GEÇTİ

İngiltere'de ise ölenlerin sayısı son 24 saatte 888 artarak 15 bin 464 oldu.



İngiltere'de "yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden huzurevi sakinlerinin sayısının 7 bin 500'e ulaşmış olabileceği" iddia edildi. İngiltere'deki en büyük huzurevleri hizmet sağlayıcısı Care England tarafından toplanan veriler, bu yerlerdeki Covid-19 kaynaklı ölüm sayısının sanılandan çok daha yüksek olduğunu gösterdi

İtalya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi.

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