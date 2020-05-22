COVID -19 mağdurlarına yardım

Hükümetin onayladığı Sosyal Yardımlar (Değişiklik) Tüzüğü de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüzükteki geçici 2'nci maddedeki değişiklik, Covid-19 salgını süresinde gelir kaynağını yitiren kişi ve ailelere maddi yardım verilmesini düzenliyor.

Tüzükteki değişikliğe göre, pandemi nedeniyle gelir kaynaklarını yitiren ve muhtaç duruma düşen kişi ve ailelere en fazla iki ay süreyle ve 31 Temmuz'da sona erecek şekilde tek kişiye 900 TL, aileye ise çocuk sayısına bakılmaksızın 1200 TL sosyal yardım yapılacak.

Bu madde uyarınca yapılacak yardım Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından değerlendirildikten sonra Bakanlar Kurulu onayı ile verilecek.