Covid-19 hastası yaşamını yitirdi

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeyoğun bakımda Coronavirüs tedavisi gören 78 yaşındaki KKTC vatandaşı Aziz Çavlin bu sabah yaşamını yitirdi.

Söz konusu hastanın yüksek risk grubunda olduğu, hiper tansiyon, diyabet gibi rahatsızlıkları ve kalbinde de pil olduğu belirtildi.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre yoğun bakımdaki hasta bu sabah 05:00 sularında yaşamını yitirdi.

Pilli: "Hasta kronik hastalıklar taşıyordu"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Coronavirüs tedavisi gören 79 yaşındaki Aziz Çavlin'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 12 günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Aziz Çavlin'in, daha önce by pass ameliyatı geçirdiğini, kalp pili bulunduğunu, kalp yetmezliği, hipertansiyon, diyabet hastalığı gibi kronik hastalıklar taşımakta olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek hepimizin başı sağolsun dedi.