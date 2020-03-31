Covid-19 hastası hamile doğurdu

Kıbrıs zor bir doğuma tanıklık etti. Kıbrıs’ın güneyinde, COVID-19 pozitif hamile bir kadın bebeğini dünyaya getirdi.

Kıbrıs, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü ve Lefkoşa Genel Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü’nden yapılan açıklamada, COVID-19 pozitif hamile kadının, sezaryenle doğum yaptığı belirtildi.

Hem annenin hem de yenidoğanın Makarios Hastanesinde bakıma alındığı öğrenilirken, her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Dr. Marios Loizou, “yeni doğan bebeğe de test yapılacak ve ayrı ayrı takipleri devam edecek” dedi.

(Yenidüzen, Politis)