"Covid-19 hastaları Türkiye'ye naklediliyor"

Başbakan Ersin Tatar, Bu gece yarısından itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki TC vatandaşı Covid-19 hastalarının, tercih etmeleri durumunda Türkiye’deki sağlık servislerine nakline başlayacağını açıkladı.

Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye her zaman ve her konuda olduğu gibi kovid-19’la mücadelemizde de yanımızda olmaya devam ediyor. Anımsanacağı üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 27 Ağustos günü Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini KKTC’de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye’deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti. İşte bu çerçevede Türkiye bu gece yarısından itibaren buradaki kovid 19 hastalarının Türkiye’deki sağlık servislerine nakline başlıyor. Bir defa daha vurgulamak isterim ki hükümetimizin çalışmaları, Türkiye’nin desteği ile sıkıntıları mutlaka aşacağız. Sağlığımızı ön planda tutarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz ama ekonomimizin mahvolmasına da izin vermeyeceğiz.”