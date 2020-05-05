"Covid-19 gerçeği ile yaşamayı öğrenmeliyiz"

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), corona virüs gerçeği ile yaşamayı öğrenmek gerektiğini vurguladı.

KTTB Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, toplumsal önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Bundan sonraki aşamada toplumdaki bireyler olarak COVID-19 gerçeği ile nasıl yaşamamız gerektiğini öğreneceğiz. Bunun için hastalığın nasıl bulaştığını, nasıl önleyebileceğimizi, nasıl korunabileceğimizi ve en önemlisi kimlerin riskte olduğunu bilmemiz elzemdir” dedi.

Açıklamada şöyle denildi:

“NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürme veya aksırması ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. (Bulaşın gerçekleşebilmesi için maskesiz hasta bireye 1 metreden yakın durmak gerekmektedir). Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs bulaşabilir.

COVID-19’NA YAKALANMAMAK İÇİN ÖNERİLER NEDİR?



• El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

• Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

• Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalıdır).

• Özellikle hasta insanlarla veya yakınlarıyla doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

• Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

• Ortak kullanılan yüzeylerin sık dezenfekte edilmesi. ( https://www.kttb.org/yuzeyler-nasil-dezenfekte-edilmeli/ )

• Cerrahi maske, hasta olan veya hasta kişilere bakım yapan kişiler tarafından takılmalıdır.

• Sağlıklı kişiler özellikle kalabalık ve kapalı bir ortama girecekse kumaş maske takmalıdır.

Toplum içerisinde kimler risk grubunda ve sürekli olarak korunması gerekir?

60 yaş üstü olanlar veya ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar. Bunlar kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, kronik solunum yolu hastalığı, kanser ve obezite olarak sayılabilir. COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bu kişilerin daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir. Bu nedenle ne kadar zor da olsa risk grubundaki sevdiklerimiz ile fiziksel mesafeyi korumamız gerekiyor. Ancak bu stresli ve izole dönemde onları yalnız bırakmayalım, telefon veya görüntülü konuşma ile sevdiklerimiz ile iletişimde kalalım.”