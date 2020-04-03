‘Covid-19’ dayanışma fonuna destek sürüyor

Corona Virüs mücadelesine destek amaçlı Sivil Toplum Örgütleri, Sendikalar ve Meslek örgütleri iş birliğinde Kıbrıs Türk Tabipler Birliği tarafından oluşturulan ‘Covid-19’ dayanışma fonuna yüzlerce yardım geldi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği yazılı açıklamasında dayanışma fonuna bir çok kurum, kuruluş, sendika ve örgütün yanı sıra Kıbrıs ve yurt dışında da destek geldiğini açıkladı.

Tabipler Birliği, banka hesaplarındaki yatırımlar dışında KKTCELL ve Vodafone’un 5882 numaralı SMS hatlarında da destek sağlandığını kaydetti.

Birlik, fonda 2 Nisan itibarı ile biriken rakamın 978 bin 560 TL, 481 Euro ve 50 Amerikan Doları olduğunu açıkladı.

27 Mart tarihinde 561 bin 750 TL ve KDV’nin eklenerek, Test Kiti (Numune almak için 1500 SWAB ve 1050 Adet izolasyon kiti ile birlite 1050 Adet PCR test kiti satın alınmış olup önümüzdeki günlerde teslim edilmesi beklendiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, destek veren herkese gösterdikleri dayanışma için teşekkür etti.

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