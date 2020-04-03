‘Covid-19’ dayanışma fonuna destek sürüyor
Corona Virüs mücadelesine destek amaçlı Sivil Toplum Örgütleri, Sendikalar ve Meslek örgütleri iş birliğinde Kıbrıs Türk Tabipler Birliği tarafından oluşturulan ‘Covid-19’ dayanışma fonuna yüzlerce yardım geldi.
Corona Virüs mücadelesine destek amaçlı Sivil Toplum Örgütleri, Sendikalar ve Meslek örgütleri iş birliğinde Kıbrıs Türk Tabipler Birliği tarafından oluşturulan ‘Covid-19’ dayanışma fonuna yüzlerce yardım geldi.
Kıbrıs Türk Tabipler Birliği yazılı açıklamasında dayanışma fonuna bir çok kurum, kuruluş, sendika ve örgütün yanı sıra Kıbrıs ve yurt dışında da destek geldiğini açıkladı.
Tabipler Birliği, banka hesaplarındaki yatırımlar dışında KKTCELL ve Vodafone’un 5882 numaralı SMS hatlarında da destek sağlandığını kaydetti.
Birlik, fonda 2 Nisan itibarı ile biriken rakamın 978 bin 560 TL, 481 Euro ve 50 Amerikan Doları olduğunu açıkladı.
27 Mart tarihinde 561 bin 750 TL ve KDV’nin eklenerek, Test Kiti (Numune almak için 1500 SWAB ve 1050 Adet izolasyon kiti ile birlite 1050 Adet PCR test kiti satın alınmış olup önümüzdeki günlerde teslim edilmesi beklendiğini kaydetti.
Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, destek veren herkese gösterdikleri dayanışma için teşekkür etti.
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|KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
|₺150.000
|KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
|₺100.000
|ÖYAK VE KTOEÖS
|₺100.000
|NETONLINE BİLİŞİM ŞİRKETİ LTD
|₺65.500
|KIBRIS TÜRK BAROLAR BİRLİĞİ
|₺60.000
|DAÜ SEN
|₺50.000
|K.ELEKT.İT.MÜS.KOOP T.LTD. EL.KOOPTAR.(ELEKTRİK UR ÇALIŞANLARI
|₺50.000
|K.T.ÖĞRETMENLER BUSINESS ÖĞRETMENLER KOOP K
|₺50.000
|KT ÖĞRETMENLER SENDIKASI
|₺50.000
|TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ
|₺50.000
|KTKOOPMEMTASARRUF K
|₺25.000
|KTAMS
|₺25.000
|K.T.DİYETİSYENLER BİRLİĞİ
|₺20.000
|KIBRIS TÜRK DİŞ TABİPLERİ ODASI
|₺10.000
|K.TÜRK SPOR YAZARLARI DERNEĞİ
|₺10.000
|DOĞA ALP KIBRISONLINE
|₺8.000
|K.K.T.C. BÜRO BANKA TİCARET ÇALIŞANLARI SENDİKASI
|₺8.000
|KIBRIS TÜRK GAZETECİLER BİRLİĞİ
|₺5.000
|Kıbrıs Türk Psikolojiik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği
|₺5.000
|ZİRVE SİGORTA LİMİTED
|₺5.000
|AKACAN SERVET GUZELYURT YESİLADA LİONS KULUBU
|₺3.000
|KKTC GALATASARAY TARAFTAR DERNEĞİ ÖZEŞ ÇIRAKLI(CARAMEL HOUS
|₺3.000
|HAMİT MERTKAN GAZEDDAKIBRIS
|₺2.000
|KALE INNER WHEEL KLUBU
|₺2.000
|ABBAS ENTERPRISES LTD
|₺1.000
|METE GÜVEN CO KOLLEKTİF ŞTİ
|₺1.000
|YÜCEL KÖSEOĞLU TİC.LTD
|₺1.000
|DOLMACI ERMAN KUİR KIBRIS DERNEGİ (LGBTI+)
|₺992
|DAFNE SAĞLIK VE GÜZELLİK
|₺500
|DOĞ TECH TRADING LIMITED
|₺300
|GALATASARAY TARAFTAR DERNEĞI (MURAT İZCI) *ÖZEŞ ÇIRAKLI
|₺150
|KADİRSOY MANAGEMENT LTD
|₺100
|KIBRIS TÜRK HALK DANSLARI FEDERASYONU (TÜM CAMİA ADINA)
|₺15.000
|HALK SANATLARI DERNEĞİ (HASDER)
|₺1.000
|GÖÇMENKÖY TAŞKINKÖY KÜLTÜR DERNEĞİ (GÖÇ-TAŞ)
|₺1.000
|LEFKOŞA FOLKLOR DERNEĞİ (FOLKDER)
|₺1.000
|DİKMEN GENÇLİK MERKEZİ (DİGEM)
|₺1.000
|TURİZM VE FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (TUFAD)
|₺1.000
|GENÇLİK MERKEZİ BİRLİĞİ
|₺1.000
|LEFKOŞA FOLKLOR VE GENÇLİK MERKEZİ (FOGEM)
|₺1.000
|AKADEMİ SANAT DERNEĞİ
|₺1.000
|GÜZELYURT SANAT DERNEĞİ (GÜSAD)
|₺1.000
|ALAYKÖY FOLKLOR DERNEĞİ
|₺1.000
|DÖRTYOL KÜLTÜR SANAT VE AKTİVİTE DERNEĞİ
|₺1.000
|DEĞİRMENLİK SANAT DERNEĞİ ( DESDER)
|₺1.000
|MEHMETÇİK KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
|₺1.000
|İSKELE KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ (İSDER)
|₺1.000
|OTHELLO FOLKLOR DERNEĞİ
|₺1.000
|GAZİMAĞUSA HALK DANSLARI DERNEĞİ
|₺1.000
|MORMENEKŞE KÜLTÜR, SANAT VE SPOR DERNEĞİ (MORDER)
|₺1.000
|ÖZGÜR ADIMLAR KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ
|₺1.000
|İNÖNÜ GENÇLİK MERKEZİ KÜLTÜR, SANAT VE SPOR DERNEĞİ
|₺1.000
|GİRNE GENÇLİK MERKEZİ DERNEĞİ
|₺1.000
|AKÇAY KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ
|₺1.000
|ALAYKÖY KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ
|₺1.000
|KIBRIS HALK DANSLARI VE SANAT MERKEZİ DERNEĞİ
|₺1.000
|ALANİÇİ KADINLAR DERNEĞİ
|₺1.000
|KARŞIYAKA KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ
|₺1.000
|AYRİNİ KÜLTÜR VE SANET DERNEĞİ (AYDER)
|₺1.000