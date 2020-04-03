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‘Covid-19’ dayanışma fonuna destek sürüyor

‘Covid-19’ dayanışma fonuna destek sürüyor

Corona Virüs mücadelesine destek amaçlı Sivil Toplum Örgütleri, Sendikalar ve Meslek örgütleri iş birliğinde Kıbrıs Türk Tabipler Birliği tarafından oluşturulan ‘Covid-19’ dayanışma fonuna yüzlerce yardım geldi.

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Corona Virüs mücadelesine destek amaçlı Sivil Toplum Örgütleri, Sendikalar ve Meslek örgütleri iş birliğinde Kıbrıs Türk Tabipler Birliği tarafından oluşturulan ‘Covid-19’ dayanışma fonuna yüzlerce yardım geldi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği yazılı açıklamasında dayanışma fonuna bir çok kurum, kuruluş, sendika ve örgütün yanı sıra Kıbrıs ve yurt dışında da destek geldiğini açıkladı.

Tabipler Birliği, banka hesaplarındaki yatırımlar dışında KKTCELL ve Vodafone’un 5882 numaralı SMS hatlarında da destek sağlandığını kaydetti.

Birlik, fonda 2 Nisan itibarı ile biriken rakamın 978 bin 560 TL, 481 Euro ve 50 Amerikan Doları olduğunu açıkladı.

27 Mart tarihinde 561 bin 750 TL ve KDV’nin eklenerek, Test Kiti (Numune almak için 1500 SWAB ve 1050 Adet izolasyon kiti ile birlite 1050 Adet PCR test kiti satın alınmış olup önümüzdeki günlerde teslim edilmesi beklendiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, destek veren herkese gösterdikleri dayanışma için teşekkür etti.

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KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ₺150.000
KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ₺100.000
ÖYAK VE KTOEÖS₺100.000
NETONLINE BİLİŞİM ŞİRKETİ LTD₺65.500
KIBRIS TÜRK BAROLAR BİRLİĞİ₺60.000
DAÜ SEN₺50.000
K.ELEKT.İT.MÜS.KOOP T.LTD. EL.KOOPTAR.(ELEKTRİK UR ÇALIŞANLARI₺50.000
K.T.ÖĞRETMENLER BUSINESS ÖĞRETMENLER KOOP K₺50.000
KT ÖĞRETMENLER SENDIKASI₺50.000
TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ₺50.000
 KTKOOPMEMTASARRUF K₺25.000
KTAMS₺25.000
K.T.DİYETİSYENLER BİRLİĞİ₺20.000
KIBRIS TÜRK DİŞ TABİPLERİ ODASI₺10.000
K.TÜRK SPOR YAZARLARI DERNEĞİ₺10.000
DOĞA ALP KIBRISONLINE₺8.000
K.K.T.C. BÜRO BANKA TİCARET ÇALIŞANLARI SENDİKASI₺8.000
KIBRIS TÜRK GAZETECİLER BİRLİĞİ₺5.000
Kıbrıs Türk Psikolojiik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği₺5.000
ZİRVE SİGORTA LİMİTED₺5.000
AKACAN SERVET GUZELYURT YESİLADA LİONS KULUBU₺3.000
KKTC GALATASARAY TARAFTAR DERNEĞİ ÖZEŞ ÇIRAKLI(CARAMEL HOUS₺3.000
HAMİT MERTKAN GAZEDDAKIBRIS₺2.000
KALE INNER WHEEL KLUBU₺2.000
ABBAS ENTERPRISES LTD₺1.000
METE GÜVEN CO KOLLEKTİF ŞTİ₺1.000
YÜCEL KÖSEOĞLU TİC.LTD₺1.000
DOLMACI ERMAN KUİR KIBRIS DERNEGİ (LGBTI+)₺992
DAFNE SAĞLIK VE GÜZELLİK₺500
DOĞ TECH TRADING LIMITED₺300
GALATASARAY TARAFTAR DERNEĞI (MURAT İZCI) *ÖZEŞ ÇIRAKLI₺150
KADİRSOY MANAGEMENT LTD₺100
  
KIBRIS TÜRK HALK DANSLARI FEDERASYONU (TÜM CAMİA ADINA)₺15.000
HALK  SANATLARI  DERNEĞİ (HASDER)₺1.000
GÖÇMENKÖY TAŞKINKÖY KÜLTÜR DERNEĞİ (GÖÇ-TAŞ)₺1.000
LEFKOŞA FOLKLOR DERNEĞİ (FOLKDER)₺1.000
DİKMEN GENÇLİK MERKEZİ (DİGEM)₺1.000
TURİZM  VE FOLKLOR  ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (TUFAD)₺1.000
GENÇLİK MERKEZİ BİRLİĞİ₺1.000
LEFKOŞA FOLKLOR VE GENÇLİK MERKEZİ (FOGEM)₺1.000
AKADEMİ  SANAT  DERNEĞİ₺1.000
GÜZELYURT SANAT DERNEĞİ (GÜSAD)₺1.000
ALAYKÖY FOLKLOR DERNEĞİ₺1.000
DÖRTYOL KÜLTÜR SANAT VE AKTİVİTE DERNEĞİ₺1.000
DEĞİRMENLİK SANAT DERNEĞİ ( DESDER)₺1.000
MEHMETÇİK KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ₺1.000
İSKELE KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ (İSDER)₺1.000
OTHELLO FOLKLOR DERNEĞİ₺1.000
GAZİMAĞUSA HALK DANSLARI DERNEĞİ₺1.000
MORMENEKŞE KÜLTÜR, SANAT VE SPOR DERNEĞİ (MORDER)₺1.000
ÖZGÜR ADIMLAR KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ₺1.000
İNÖNÜ GENÇLİK MERKEZİ  KÜLTÜR, SANAT VE SPOR DERNEĞİ₺1.000
GİRNE GENÇLİK MERKEZİ DERNEĞİ₺1.000
AKÇAY KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ₺1.000
ALAYKÖY KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ₺1.000
KIBRIS HALK DANSLARI  VE SANAT MERKEZİ DERNEĞİ₺1.000
ALANİÇİ KADINLAR DERNEĞİ₺1.000
KARŞIYAKA KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ₺1.000
AYRİNİ KÜLTÜR VE SANET DERNEĞİ (AYDER)₺1.000

 

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