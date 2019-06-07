Coşkun: Can yeleği bulunduğu bilgisi verildi

Karpaz açıklarında bir geminin dün akşam saatlerinde alabora olduğu iddia edildi, bu bilgi resmi makamlarca doğrulanmadı.

Söz konusu gemiden yardım çağrısı olarak ‘işaret fişenki’ atıldığı, bölgede arama yapıldığı da kaydedildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, karakol amirinin can yeleği bulunduğuyla ilgili kendisine bilgi verdiğini ancak detaylı veri paylaşmadığını belirtti.

Polis Basın Subaylığı ile GKK Basın konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı.

Askeri kaynaklar ise bölgede batık bir gemi olmadığına yönelik bilgi verdi.