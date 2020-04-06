Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, bölgede Coronavirüs testi pozitif çıkan ilk 7 kişiden 5’inin dün akşam taburcu olup Karpaz’a döndüğünü ifade ederek, iki hafta içinde verilen mücadelenin büyük oranda kazanılacağı öngörüsünde bulundu.

Coşkun, “Bireysel görüşüm doğrultusunda 2 haftaya kadar bu süre bence devam edecek, İki hafta içinde %70 oranında, virüsle verdiğimiz bu mücadelenin üstesinden geliriz diye düşünüyorum.” dedi.

İlk kez hükümet nezdinde Sağlık Bakanlığı’na teşekkür eden Coşkun, bölgeye doktor gönderileceğini ve yaşlı Kıbrıslı Rumlara test yapılacağını dile getirdi.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da Ada TV’de katıldığı “Gündem özel” programında bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

“İlk pozitif çıkan 7 kişiden 5’i dün akşam Karpaz’a döndü, diğerleri de iyileşiyor”

Süreci değerlendiren Coşkun, açıklamalarında özetle şu ifadelere yer verdi:

“Keşke ilk gün yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışılsaydı. İlk açıklamada önce panik olduk, halk hemen marketlere saldırdı. İlk olarak bunda biraz zorlandık. Ardından buraya atana komisyon ile çalıştık ama oradan verimli olmadığı için ayrıldım.

Yasaklarla, cezalarla değil, toplumla iç içe, bilgi paylaşarak bu sorunu

Toplam 12 pozitif, ilk pozitif çıkan 7 kişiden 5’i dün akşam Karpaz’a döndü. Diğerlerinin de iyileştiği haberlerini alıyoruz. Bugün ilk kez hükümet nezdinde Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyorum. Bakanlık bu gece Karpaz’a doktor yolluyor.

Karpaz’da daha önce onlarca hızlı test yapmıştık. Bu sefer de burada yaşayan yaşlı Rumlara da hızlı test yapmak için bölgeye doktor geliyor.

Gayemiz buradaki halkın % 60’ına bu testleri yapmak. Zaten bölgede toplam 3 ailede virüs görülmüştü.

Burada Kıbrıslı Rumlar da yaşıyor, din hocamız ve papaz ile duyurular yaptık. İlk günden itibaren kurduğumuz kriz masası hala çok iyi çalışıyor. Üzerimize düşen her şeyi yaptık. Herkese eşit yardımlarda bulunduk.”

“Artık eksiklikleri ve yanlış uygulamaları konuşmanın anlamı yok”

“Artık gün, birlik olma günü. Bize bu %25’lik kesintiyi yapmayın dedik ama dinletemedik.

Bugün bizi bizden çok düşünen doktor ve polis teşkilatına da sonsuz teşekkür ediyorum. Biz devletten destek beklerken, onlar bize olan katkıyı da kesti. Belediyeler birliği de bize 7, 8 bin TL gibi bir rakamı kesti. Sağduyulu vatandaşlar, iş adamlarımız bize yardım etti. Tüm halka ilk etapta yardım ettik. Ardından ekonomik gücü düşük olanlara yardım etmeye başladık.

Adada en çok işsizin olduğu bölge Dipkarpaz’dır. Üç gün önce Ahmet Benli de bize yardım gönderdi. Bize mazot ve araba gönderdi, göndermese bu yardımları dağıtamayacaktım. Hükümet bize destek vermiyor.”

“Evde kalın, temastan uzak durun”

“Bireysel görüşüm doğrultusunda 2 haftaya kadar bu süre bence devam edecek, %70 oranında iki hafta içinde virüsle verdiğimiz bu mücadelenin üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Sürekli vatandaşlara evde kalın, temastan uzak durun diye iki dilde çağrılarımız devam ediyor.”