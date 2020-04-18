Coronavirüsün tedavisinde umut veren ilaç

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim insanları yeni tip koronavirüse karşı tedavi geliştirmek adına yürüttüğü çalışmalarda umut verici sonuçlar aldıklarını duyurdu. Remdesivir adlı anti-viral ilaç ile maymunlar üzerinde yapılan küçük çaptaki deneylerde ilacın COVID-19 virüsüne karşı etkili olduğu saptandı.

Deney kapsamında köpeksi maymunlar ailesinde yer alan hint şebeklerine SARS-CoV-2 virüsü verildi. Toplam 12 maymun üzerinde yapılan araştırmada altı maymun Gilead Sciences tarafından geliştirilen ilaçla tedavi edildi. İlaç tedavisine maymunların virüsle tanışmalarından 12 saat sonra başlandı. Maymunlara ilaç altı gün boyunca verilmeye devam edildi.

İlaç verilen maymunlarda ilk dozdan 12 saat sonra kayda değer bir iyileşme gözlendiği açıklandı. Remdesivir ile tedavi edilen maymunlardan sadece bir tanesinde nefes alma zorluğu gözlemlenirken, herhangi bir ilaç tedavisi uygulanmayan gruptaki tüm maymunların nefes alma sorunu yaşadığı not edildi. Ayrıca tedavi gören gruptaki maymunların akciğerlerinde daha az hasar meydana geldiği saptandı.

Deneyin henüz erken aşamada olduğunun ve diğer bilim insanlarının incelemesine sunulmadığının altı çizildi.

DSÖ'ye göre en umut verici ilaç

Remdesivir, yeni tip koronavirüse karşı tedavide kullanılmak üzere oraya atılan ilk ilaçlardan biri olma özelliğini taşıyor ve ilaç üzerinde klinik araştırmalar sürüyor.

Sağlık haberleri veren Stat adlı internet sitesi Chicago'daki bir hastanedeki hastalar üzerinde yapılan denemelerde ilacın virüse karşı büyük etki gösterdiğini bildirdi. Bunun üzerine geliştirici firma, ABD'de insanlar üzerinde ilaçla yapılan deneysel tedavinin 3 bin 600 hastayı kapsayacak şekilde genişletildiğini açıkladı.

Ebola, SARS gibi RNA virüslerine karşı geliştirilen Remdesivir'le Çin, Avrupa ve ABD'de 13 ayrı klinik deney yürütülüyor. Çin'deki çalışmalara ilişkin ilk sonuçların bu ay içerisinde yayınlanması bekleniyor. Şubat ayında yaptığı değerlendirmede Dünya Sağlık Örgütü, Remdesivir'i dünya üzerinde 2.18 milyon kişiye bulaşan COVID-19'a karşı en ümit verici ilaç olarak göstermişti.

©️ Deutsche Welle Türkçe