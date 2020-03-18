Coronavirüs’e karşı 14 kural

Prof. Dr. Müfit C. Yenen Coronavirüs’le ilgili devletin aldığı önlemler yanında bireylere de basit ama önemli görevler düştüğünü hatırlattı. Prof. Dr. Müfit C. Yenen, uygulaması basit olan bu tedbirlerin pozitif etkisinin çok büyük olacağını söyledi.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen, virüsün yayılımını engelleyici 14 temel kuralı yeniden hatırlattı;

Ülkemizi, Küresel Sorun Haline Gelen Koronavirüs’ün Yayılmasına Karşı Koruyacak 14 Kural