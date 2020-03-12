Coronavirüs soruları
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- Virüse karşı alınan tedbirler sizce yeterli mi? Hükümet güven veriyor mu?
- Ercan’daki termal kamera dışında başka bir tedbir olmaması normal mi?
- Olası virüsün yayılma durumunda yeterli alt yapımız var mı?
- Belediyelerin olağanüstü bir şekilde kentlerde ilaçlama yapması doğru mu? Bu ilaçlama ne kadar daha devam edecek? Birkaç günlük bir gösteri mi?
- Restoranların, ortak kullanım alanlarının olduğu alanlara zehir saçmak ne denli bir koruma yöntemidir? Yerlere sıktıkları sıvıda ne vardır, neden açıklanmıyor?
- Bankalarda, vezne gibi yerlerde de ilaçlama yapılıyor mu?
- Karantinaya alınan şahısların nereden geldiği, kimle temas ettiği neden açıklanmıyor?
- Örneğin pozitif çıkan Alman turist nereleri gezdi, kimlere temas etti neden duyurulmuyor?
- Alman turist ve kafilesine temas edenlere test yapıldı mı?
- Salamis Otel’de konaklayan ve 14 gün boyunca karantina altında tutulacak turistlerle ilgili
- Sağlık Bakanı’nın “uçak gelip alacak” açıklaması ne kadar doğru bir açıklamadır?
- Neden dün bakanın dediğini gibi bir uçak gelmemiştir? Böylesi bir uygulamayı hangi yasaya, hangi kurala göre yapacağız?
- Sağlık Bakanlığı’nın, hükümetin diğer üyeleri ile daha koordineli çalışması gerekmez mi?
- Sağda solda dolaşan “şu da hasta, bu da hasta” dedikodularının önüne geçmek için Sağlık
- Bakanlığı’nın daha sık halkı bilgilendirici açıklama yapması gerekmez mi?
- Cumhurbaşkanı’nın hükümetin attığı adımlardan bi haber açıklama yapması ne kadar samimidir?
- Cumhurbaşkanı neden bu süreçte daha aktif olmuyor? Neden güneyle ilgili gelişmeleri
- Dışişleri Bakanlığı kanalına aktarıp hükümetle paylaşma yolunu seçmiyor?
- Hükümet güneyle temasa geçiyor mu? Bu yönde bir girişim var mı?
- Virüsün toplumsal ayağı konusunda hükümet ne yapmayı düşünüyor? Bu panik ve korku nasıl aşılacak?
- Virüsün ekonomik ayağı konusunda hükümet ne yapmayı düşünüyor? Turizm bitmek üzere, restoranlar boş, insanlar eve kapanmış, bu soruna nasıl bir çözüm bulunacak?
- Okullarla ilgili karar uzatılacak mı? Pazartesi’nden itibaren virüs ortadan kalkar mı? Karar uzatılacak mı?
- Üniversiteler ve öğrencileri konusunda çok daha kapsamlı bir denetim ve kontrol süreci neden başlatılmıyor? Öğrenciler okulların kapanmasını fırsat bilip ülkelerine dönüyorlar, geri gelenler kontrolden geçirilecek mi?
- Yurt dışından gelen herkese neden sık sık kontrole gelme zorunluluğu getirilmiyor?
- Hastalığın yayınlaştığı güney Kıbrıs’ta hastanedeki doktor ve hemşirelere temas eden orada tedaviye giden Kıbrıslı Türkler yok mu? Güneyde o doktor ve hemşirelere temas edenlere testler yapılırken bizde neden oradan gelenlere yapılmıyor?
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