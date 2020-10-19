“Coronavirüs insan cildi üzerinde 9 saat kalabiliyor”

Japonya'da Klinik Enfeksiyon Hastalıkları adlı bilimsel dergide bu ay yayımlanan araştırmaya göre coronavirüs insan cildi üzerinde dokuz saat kalabiliyor, grip virüsü ise insan cildi üzerinde sadece 1,8 saat yaşayabiliyor.

Kyoto Eyalet Üniversitesi Hastanesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Ryohei Hirose'nin de aralarında bulunduğu araştırmacılar, bu sonuçlara coronavirüsten ölen kişiler üzerinde yaptıkları otopsi sonucunda vardıklarını söyledi.

Buna göre, Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 adlı virüsün normal gribe neden olan influenza A virüsüne (IAV) göre yaklaşık 4,5 kat daha fazla bulaşma riski taşıdığı, bunun da salgının yayılma hızını arttırdığı tahmin ediliyor.

Bu riske karşı uzmanlar ellerin mutlaka sık sık yıkanması ve alkolle dezenfekte edilmesi gerektiğini söylüyor.

Zira bu uzmanlara göre hem coronavirüs hem de grip virüsü "el dezenfektanlarında bulunan etanolle temas ettiklerinde 15 saniye içinde ölüyor".

PLASTİK VE METAL YÜZEYLERDE DAHA DA UZUN YAŞAYABİLİYOR

Daha önceki araştırmalar coronavirüsün plastik ve metal yüzeylere temasından 2-3 gün sonra bile enfekte etme olasılığının olduğunu ortaya koymuştu.

Japon araştırmacıların bulguları virüsün insan cildi ile etkileşimini açıklaması bakımından bir ilk olarak kabul ediliyor.

Hirose ve ekibindekiler korona ve grip virüslerinin paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı cam ve plastik yüzeylerde yaşama süresini de karşılaştırdılar. Buna göre coronavirüs bu yüzeylerde de 58 ile 85 saat arası aktif kalırken bu rakam grip virüsünde 6 ile 11 saat arasında değişiyor.

Coronavirüsün insan cildinde nispeten çok daha uzun süre kalmasının, bulaşı yollarının takibini güçleştirdiğinin altını çizen Hirose, "Eğer 9 saat aktif kalabiliyorsa dokunmayla geçen bulaşıları önlemek zor olacaktır. En nihayetinde bir insanın korunmak için yapabileceği şeylerin de bir sınırı olduğu düşünülürse coronaya yakalanan insanları hemen suçlamak da doğru değil" diyor.

NE YAPMALI?

Araştırmacılar, ellerin alkol bazlı temizleyicilerle temizlenmesini ve virüsün en çok bulaştığı göz, ağız ve burunla asla temas edilmemesini öğütlüyor.

Elleri sadece suyla 15 saniye yıkamak virüs miktarını yüzde bire düşürüyor. Sabunla 10 saniye yıkayıp 15 saniye suyla durulayınca miktar on binde bir gibi çok küçük bir risk haline geliyor.

Eller bu şekilde yıkandıktan sonra alkollü bir başka malzemeyle tekrar temizlenmesine gerek kalmıyor.

Dünya Sağlık Örgütü geçen yıl Çin'de ortaya çıkan ve şu ana dek 40 milyon insana bulaşan coronavirüse karşı en etkili önlemleri maske takmak, el hijyenini sağlamak ve sosyal mesafeyi korumak olarak listeliyor.