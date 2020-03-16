Coronavirüs ile ilgili İngiltere ve Avustralya'dan iki iyi haber

Dünya genelinde corona virüs vakaları ve ölümler artarken, bir taraftan da tıp dünyası bu virüse karşı çalışmalarını hızlandırdı. İngiltere'de araştırmacılar aşı geliştirmeye bir adım daha yaklaştıklarını duyurdu. İngiliz bilim insanları fareler üzerindeki testten olumlu sonuç aldıklarını her şeyin yolunda gitmesi halinde insanlar üzerindeki testlere haziranda başlayabileceklerini söyledi. Avustralya'da da Queensland Üniversitesi Klinik Araştırmalar Merkezi’nde salgın hastalıklar konusunda uzmanlaşmış bir ekip, iki ilacın corona virüs tedavisinde kullanılabileceğini açıkladı.

Aralık 2019’da başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını günden güne yayılıyor. Covid-19 şimdiye kadar 157 ülke ve bölgeye yayıldı. 170 binden fazla insan hasta olurken, ölü sayısı da 6 bin 500’ü aşmış durumda.

Virüsü durduracak aşıyı geliştirmek için de bir yarış var. Son olarak İngiltere’den bir grup bilim insanı corona virüse karşı bir aşı geliştirmenin eşiğinde olduklarını duyurdu.

İNSANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLECEK



İngiliz Daily Express gazetesine konuşan araştırmacılar üretilen aşının fareler üzerinde başarıyla test edildiğini aktardı.

Araştırma ekibinin lideri doktor Robin Shattock, Haziran itibariyle insanlar üzerinde aşının test edileceğini söyledi.

Ekip üyesi, “Fareye aşıyı yaptıktan bir ay sonra sonuçlar geldi. Aşının iyi çalıştığını söyleyebilirim” dedi.

Her şeyin yolunda gitmesi halinde aşının bir yıl içerisinde hazır olacağı belirtildi.

AVUSTRALYA'DAN İYİ HABER VAR

Öte yandan Avustralyalı bilim insanları da hali hazırda var olan iki ilacın yeni tip coronavirüsün(Covid-19) neden olduğu semptomları tedavi edebileceğini açıkladı. Doktorlar, söz konusu ilaçlarla tedavi edilen enfekte kişilerin iyileştiğini ve "virüsün ortadan yok olduğunu" öne sürdü.

Bunlardan birincisi AİDS'e neden olan HIV'i bastırmak için kullanılan bir ilaç, diğeri ise sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı artan genetik direnç nedeniyle büyük ölçüde unutulmuş olan klorokin, yani sıtma ilacı. Araştırmanın başında bulunan Profesör David Paterson, corona virüs ile enfekte olan bazı hastaların Mart ayının sonuna kadar her iki ilacın klinik çalışmasına da kaydolacağını belirtti, ilaçları ölümcül solunum yolu enfeksiyonu için olası bir tedavi yöntemi olarak değerlendirmenin yanlış olmayacağını söyledi.

Paterson, Avustralya’daki ilk corona virüs taşıyıcılarına bu iki ilacın bileşimini verdiğini ve virüsün ortadan kalktığını öne sürdü. Profesör, bu ilaçların 'potansiyel olarak etkili bir tedavi' olduğunu ve acilen büyük ölçekli klinik deneylerin yapılması gerektiğini vurguladı.



Ancak, HIV ve sıtma ilaçlarının Covid-19 taşıyan bazı hastalarda tedaviyi sağladığı kanıtlanmış olsa da, Profesör Paterson testlerin kontrollü veya ölçülü bir şekilde yapılmadığını söyledi.