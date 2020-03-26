Coronavirüs halleri-4

Bilgisayarlara virüs bulaşır ya!..

Hani virüs bulaştığında farketmezseniz, geç kalırsanız o virüs bütün bilgilerinizi yokeder gider.

O güne kadar arşivlediğiniz bütün yazılar, fotoğraflar, bilgiler, önemli notlar hiçbirşey kalmaz.

Kendinizi sıfırlanmış hissedersiniz.

O güne kadar bilgisayar ortamındaki üretimleriniz yokolup gidince kendinizi de yokolmuş zannedersiniz…

Öncesinde önlemlerinizi almışsanız, yani bilgisayarınızda virüs programı varsa, biryerlerden bulaşacak yabancı bir virüs geldiğinde sizin bilgileriniz içerisine, program onu bulur ve yokeder.

Ancak yine de bazen bütün bilgileri kurtaramayabilirsiniz…

Bazı bilgiler yokolur, bir daha ulaşamazsınız onlara…

Bazen çoğu bilgiler kurtulur, bazen çoğu gider.

Güçlü bir virüs programı kurtulanların çok olmasını sağlar, hatta bazen tümünün…

Siz de o virüs yokeden programın rahatlığında çalışmaya devam edersiniz.

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Coronavirüs (covid-19) de yaşamımıza yabancı bir virüs olarak girdi. Hazırlıksız, önceden bilinmediği için ona karşı bir virüs yokeden ilaç, aşı olmadan…

Nezleye, gribe karşı ilaçlarımız, aşılarımız vardı. Kuştu, domuzdu… Bunlarla ilgili sağlık emekçilerinin bilgisi vardı, nasıl tedavi edileceği, ne yapmak gerektiği hakkında bilgiler vardı ama covid-19 böyle değildi.

Bilmiyorduk, tanımıyorduk.

Coronavirüs biliniyordu ama bu yenisiydi… Yeni coronavirüstü… Covid-19 oldu adı… Yayılmaya başladığında nasıl önlenebileceğiyle ilgili çalışmalar başladı, virüsü yokedecek ilaçların, aşıların bulunmasıyla ilgili araştırmalar da yoğunluk kazandı.

Şimdi umut, bilgisayardaki virüs yokedici programların olduğu gibi sürekli olarak insanı koruyacak bir aşının, ilacın bulunması ve en az zararla insanın kurtulmasını sağlamak…

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Sıcaklar bu kurtuluşa yardım eder mi!

Sıcak havaların virüsün yer yüzeyinde yaşama şansını azalttığı düşünülse de bununla ilgili henüz kesin bir bilgi yok.

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan salgının ardından artık Wuhan ve Çin’in diğer bölgelerinde salgının hızını kestiği gibi bilgiler umut verici… Bu gidişat böyle giderse, Avrupa’ya ve ABD’ye oldukça fazla yayılan salgının önlenmesiyle ilgili ciddi ipuçları var demektir ve Çin’deki önlemlerin oralarda da uygulanması durumunda aşının bulunacağı döneme kadar virüsün kontrol altında tutulabileceğine inanç güçlenecektir.

Ancak önlem almakta geç kalan İtalya ve İngiltere gibi öncesinde hiçbir önlem almadan salgını kendi haline bırakma düşüncelerinin ve önlem almaktaki yavaşlığın verdiği zararları ortadan kaldırmak ve can kayıplarını geri getirmek mümkün değil ne yazık ki!..

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Hep yazıyoruz, hep duyuruluyor;

Evde kal.

Hijyen kurallarını uygula.

Yapılacak şeyler sadece bunlar…

Çok da zor olmasa gerek.