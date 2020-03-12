Coronavirüs geçişleri de vurdu

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, gerek Kıbrıs’ın güneyinde gerekse KKTC’de koronavirüs vakalarının görülmesinin karşılıklı geçişleri de etkilediğini, geçiş sayılarında azalma tespit edildiğini yazdı.

Haberde, “Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapılarından geçiş sayısının 9 Mart 2020’de 3 bin 800 olarak kaydedildiği, bu sayının 10 Mart’ta 2 bin 900 ve 11 Mart’ta ise 2 bin 300 olduğu bilgisi yer aldı.

Gazete sınır kapılarının KKTC kısmında Kıbrıslı Türk hemşirelerin sıkı kontroller gerçekleştirdikleri ve bilgilendirici broşürler dağıttıkları belirtilen haberde, broşürlerin Türkçe ve İngilizce oldukları, Yunanca broşür dağıtılmadığını belirtti.