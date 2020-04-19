Coronavirüs, 60 derece sıcaklıkta da çoğalmaya devam ediyor

Fransız bilim insanlarının yaptığı bir deneyde yeni tip coronavirüsün yüksek sıcaklığa uzun süre dayanabilecekleri ortaya çıktı.

Fransa'nın Aix-Marsilya Üniversitesi'nde Prof. Demi Charrel ve ekibi Covid-19 hastalığına neden olan virüsü 1 saat boyunca 60 derece sıcaklığa maruz bıraktı. Bu süre sonunda bazılarının hala çoğalmaya devam ettiği görüldü.

Fransız bilim insanları deney için, bazı hastalardan alınan virüslerle Afrikalı maymunların hücrelerini enfekte etti. Hücreler 'temiz' ve 'kirli' şeklinde iki farklı ortamda denenmesi için küçük tüplere konuldu ve biyolojik bulaşıcılığı test etmek için simüle edildi.

Virüsün etkisizleştirilmesi konusunda laboratuvar ortamında yapılan deneylerin, bu çalışmaları yürütenlerin den sağlığını tehdit ettiği belirten Fransız bilim insanları, sıcaklık yerine kimyasallarla test yapılmasının daha yerinde bir yöntem olacağı görüşünde.