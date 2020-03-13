CORONA’DAN ÖNCE/SONRA (C.Ö./C.S.)

İnsanlık ve dünya yeni bir ‘Milat’ mı yaşıyor acaba?

Dünya genelinde her şey alt üst olmuş durumda…

Ciddi bir belirsizlik var.

Bazı soruların yanıtı yok.

Kimse bilmiyor.

Eski düzene geri dönmek mümkün olabilecek mi?

Gerçekten bir süre sonra yiyecek, içecek bulamayacak mıyız?

Yani ‘kıtlık’ mı yaşanacak dünyada?

Belli ki yaz ayları ya da havanın ısınması ile virüsün gerileyeceği iddiaları henüz bilimsel şekilde kanıtlanmış değil.

Aşısı ve ilacı da henüz bulunamadı.

COVID-19 virüsü nerede duracak?

Bilen yok…

* * *

İlk gençlik yıllarımda okuduğum Erich Von Daniken’in ‘Tanrıların Arabaları’ kitabı geliyor aklıma bu aralar…

Dünyadaki bazı yapı, şekil ve emarelerden yola çıkan yazara göre dünya ‘başka gezegenler’den gelenler tarafından talan edilmiş, aslında çok ileri düzeyde olan uygarlık yok edilmişti.

Ondan sonra insanoğlu yeniden gelişmeye başlamış, uygarlığı sıfırdan başlatmak zorunda kalmıştı.

Komplo teorisi sevenler COVID-19 virüsünün ‘uzaylılar’ tarafından dünyayı ele geçirmek amacıyla yayıldığını öne sürebilirler.

Zaten buna benzer başka teoriler var, ‘Bunu bazı ülkeler bilerek yapıyor’ diye…

Doğru mu, değil mi öğrenmek mümkün değil.

* * *

Bu tür iddialar doğru da olsa, yalan da olsa ortada bir gerçeklik var: Galiba hayat eskisi gibi olmayacak.

En azından bazı ülkeler açısından öyle görünüyor.

Mesela İtalya nasıl düze çıkacak?

Ülke genelinde hayat durmuş, durdurulmuş durumda… 60 milyon insan karantina altında… Ekonomi tamamen durdu.

Ülkede yaşayan insanlar bu belirsizlikten nasıl, ne zaman ve ne halde çıkacaklar?

Sağlık açısından da, sosyal açıdan da, ruhsal açıdan da, ekonomik açıdan da…

Hayat tek boyutlu değil çünkü…

Bir ‘alt üst’lük hali var ve sonuçta kimin altta, kimin üstte kalacağı öngörülemiyor.

* * *

Dünyada yeni bir ‘Milat’ olup olmayacağı bilinmez ama Covid-19’la ilgili ‘ders’ çıkarmak gerekiyor.

Çin, Güney Kore ve İran örnekleri de var ama asıl İtalya örneğine bakmak ve orada nelerin yanlış yapıldığını, nerede eksik kaldığını anlamak lazım.

Anlamak ve kendi yaşadığımız topraklarda benzer bir durumu önlemek için herkese görevler düştüğünün bilincine varmak şart…

Ve tabii anlayıp, öğrenip, bilincine vardıktan sonra doğru tedbirleri almak…

‘Corona’dan sonra’yı (C.S) yaşamamak için…

