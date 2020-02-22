Corona Virüsü şüphesi! Lefkoşa'da karantina!

- Mağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta Corona Virüsü şüphesi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

- 74 yaşındaki kadın hasta için Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde hazırlık yapıldı.Hasta özel bir ekip tarafından Lefkoşa Devlet hastanesi'ne alındı

- YENİDÜZEN'e konuşan Sağık Bakanı Ali Pilli bilgiyi doğruladı, "Lefkoşa'ya sevk edildi. Kıbrıslı Türk hastamız bir hafta önce Dubai'den geldi. Tedbir amaçlı bu önlemi almak zorundayız. Hasta karantinaya alındı. Hastaya zatürre teşhisi konuldu" dedi.

- Pilli "Muhtemelen zarürredir. Sadece bir şüphe üzerine bu tedbiri alıyoruz. Henüz net birşey söylemek için erken. Hasta hastaneye bugün başvurdu" dedi.

Yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne başvuran ve doktorların zatüree teşhisi koyduğu bir hasta, bir hafta önce Dubai turundan döndüğü için Koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki karantina bölümüne sevk edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC vatandaşı 74 yaşındaki kadın hastanın, 15 gün önce turla Dubai'ye gittiğini ve bir hafta önce yurda döndüğünü, bugün de yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettiğini söyledi.

Doktorların ilk aşamada hastaya zatürre teşhisi koyduğunu açıklayan Bakan Pilli, ancak hastanın Dubai'deyken koronavirüs taşıma riski olan Çinli turistlerle aynı ortamda bulunmuş olabileceğinden tedbir amacıyla Lefkoşa'ya aktarıldığını kaydetti.

Pilli, hastanın genel durumunun iyi olduğunu, hangi turla Dubai'ye gittiğinin tespiti ve diğer yolcuların sağlık durumunun da araştırıldığını ifade ederek test için hastadan alınacak örneklerin kesin teşhis için bu gece veya yarın Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi.