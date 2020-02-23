Corona virüsü can almaya devam ediyor

Çin'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2444'e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 bin 968'inin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 936'ya çıktı.

24 SAATTE 97 CAN KAYBI

Son 24 saatte, 648 yeni vakanın tespit edildiği ve 97 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere toplam ölenlerin sayısı 2 bin 444'e oldu. Bununla birlikte virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 148'e, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 106 bin 89'a geriledi.

Bugüne kadar taburcu edilen kişilerin sayısı da 22 bin 888'e yükseldi. Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong'da 69'a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak bildirildi.

ÇİN DIŞINDA 18 KİŞİ ÖLDÜ

Çin ana karasında 76 bin 936, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 70 ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 26 kişide Covid-19 tespit edildi. Covid-19 sıçradığı diğer ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 6, Japonya'da 3, Güney Kore'de 4, İtalya'da 2 , Tayvan, Filipinler ve Fransa birer kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

İTALYA'DA İKİNCİ ÖLÜM

Diğer taraftan, Covid-19'un bulaştığı kişi sayısının 24 saatten kısa sürede çift hanelere ulaşmasının ardından yeni tip Corona virüs, ülkenin bir numaralı gündem maddesi oldu.



İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, dün akşam Padova’da 78 yaşındaki erkek bir hastanın Covid-19’dan yaşamını yitirmesinin ardından sabah Lombardiya bölgesindeki Casalpusterlengo’da da bir kadının öldüğü belirtildi. Son ölümle, İtalya’da yeni tip Corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

SERİE A'DA 3 MAÇ ERTELENDİ

İtalya Serie A'da 25. haftasında oynanması gereken Inter - Sampdoria, Atalanta- Sassuolo ve Verona - Cagliari karşılaşmaları Cremona ve içinde yer aldığı Lombardiya bölgesinde hızla yayılan yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelendi.

VAKA SAYISI 79

Diğer yandan, ülkenin kuzeyindeki sanayi bölgesi Lombardiya ile kuzeydoğusundaki Veneto bölgesinde vaka sayısında artış devam ediyor.



Yetkililerin paylaştığı son bilgiye göre, İtalya'da toplam 79 kişide görüldüğünü, bunlardan 2'sinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin Roma'da taburcu edildiğini, 76'sının durumunun ise pozitif olduğunu bildirdi.

Virüsün hızla yayıldığı beldelerde olağanüstü durum çerçevesinde tüm kamu ve sosyal etkinlikler iptal edilmiş, okullarda ve iş yerlerinde de faaliyetlere ara verilmişti.

Bu arada, Lombardiya bölgesinde virüsün yayılmasına yol açtığı ifade edilen 38 yaşındaki Codognolu hastanın tedavisinin sürdüğü, kendisiyle iş yerinde ve dışarıda temas edenlerin testten geçirildiği belirtildi. Son olarak hayatını kaybeden kadın hastanın, Casalpusterlengo’da bu kişiyle temas ettikten sonra virüsü kapmış olabileceği basında yer buldu.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI SINIRLANDIRMA

Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldı.

Salgın bölgelerine yönelik kararnamenin belirlenen kurallara uymayanlara cezai yaptırım öngördüğünü de dile getiren Başbakan, şunları kaydetti:

"Salgın alanlarında, özel istisnalar haricinde, giriş-çıkışa izin verilmeyecektir. İş, eğitim ve kamu etkinlikleri askıya alındı. Salgın bölgesinden çıkan kararnameyi ihlalden Ceza Kanunu'nun 650. maddesine göre cezalandırılabilecek. Bunlar yerel halkı korumak için alınacak önlemlerdir. Kısa bir süre için, birkaç hafta boyunca, halk bazı kısıtlamalara tabii olacak ama onların hayatlarını engellemeyecek."

Conte, önlemleri alırken bunların orantısız olmaması ve etkili şekilde uygulanabilmesine dikkat ettiklerini belirtirken, şu anda AB ülkeleri arasında serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması'nı askıya almayı gerektirecek şartların olmadığını da ifade etti.

Eğitim Bakanı Lucia Azzolina da Bakanlar Kurulunun kararnamesi doğrultusunda virüsün yayılmaması için riskli yerlerde 24-29 Şubat'ta eğitim-öğretimi ve tüm okul gezilerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.