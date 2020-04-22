'Corona kapıyı çaldı ve buradan gidiyor'

Başbakan Ersin Tatar “ hükümetin doğru kararları ve halkın duyarlılığı ile Covid- 19’salgınına karşı başarılı bir mücadele verilmekte olduğunu” dile getirdi.

Başbakan Tatar, katıldığı bir programda gelişmeleri değerlendirdi.

Hükümetin kurulalı yaklaşık 1 yıl olduğunu kaydeden Başbakan Ersin Tatar, bu sürede ülkenin meselelerinin çözülmesi için birçok çalışmaları olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Mali ve İşbirliği Protokolü’nün 20 Temmuz’da imzalandığını dile getiren Tatar, bu sayede uzun süre sonra ülkeye para akışının sağlandığını ifade etti.

“Türkiye’den KKTC’ye su gelmesini sağlayan hattaki kopmanın giderilmesi için Türkiye’nin bu zor dönemde bile yaklaşık 500 milyon TL’lik ihaleye çıktığını” belirten Tatar, söz konusu suyun önümüzdeki aylarda tekrardan ülkemize akacağını böylece sıkıntı olabilecek bir konunun giderilmiş olacağını kaydetti.

Türkiye’nin KKTC’ye her türlü sağlık malzemesi ve ilaç konusunda çok büyük desteğinin olduğunu belirten Tatar, “ Türkiye ve mücadeleye destek veren tüm kurum kuruluşlara, şirketlere ve kişilere” teşekkür etti.

Her gün biraz daha artan bir şekilde ne kadar başarılı olduklarının ortaya çıktığını söyleyenTatar, hükümette alınan bütün kararların uyum içerisinde alındığını belirtti.

“Bu başarı hepimizindir. Vaka sayısındaki yatay seyir inişe başladı” diyen Tatar, bugüne dek 100’ün üzerinde vaka olduğunu ve 90’dan fazla kişinin ise taburcu olduğunu, hastanede tedavileri süren 7 vaka kaldığını “ ifade etti. Coronavirüs salgınında yatay seyrin inişe geçtiğini söyleyen Tatar, “Kapıyı çaldı ve buradan gidiyor. Uçaklar ne zaman gelmeye başlar, kapılar ne zaman açılır bilemem. Mayıs’tan sonra bu herhalde gündeme gelecektir. Türkiye’de de bir başarı var. Güneyde biraz panik var. Ancak onlar da bir normale dönüş planı yapılmaktadır. Biz de bir normale nasıl döneceğiz çalışması yapmaktayız” dedi.

“Mücadelenin ekonomi bacağında doğal olarak bazı sıkıntıların ortaya çıktığını” kaydeden Tatar, “Biz hükümet olarak bir tedbirler ve dayanışma paketi oraya koyduk. Devamı gelecektir. Ekonomiye yönelik çalışmalarımız daha da fazla olacaktır. Yerli üretim ve yerli istihdama önem göstermemiz lazım. Kazandığımız parayı bu süreçte yurt dışına gönderemeyiz. O kadar zengin değiliz” diye konuştu.

Coronavirüs sonrası bambaşka bir dünyayla buluşulacağını söyleyen Tatar, KKTC’nin bu işi başarıyla yürüttüğünü, sonrasında da başarılı olunacağından kimsenin kuşku duymaması gerektiğini ifade etti.

"KKTC çok cazip hale gelecektir"

Tatar şu şekilde devam etti: “CNN Türk’ü açtım bu sabah tesadüfen. KKTC’de 3 gündür vaka yoktur dedi. Bu bütün Türkiye’ye yayılıyor. Başarıyla bu süreci yürüten KKTC çok cazip hale gelebilecektir. Çok da uzun zaman almadan toparlayacağımıza inanıyorum.”

Başbakan Tatar, Aksa ile ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi: “CTP hükümetinde Ahmet Uzun ve Ferdi Sabit Soyer’in imzaladığı bir sözleşme var. 2024’e kadar devam ediyor. Bunu herkes bilsin.

Ferdi Sabit Soyer’in 2008’de 16 senelik sözleşme imzalamasına ne gerek vardı? AKSA kendi lehine çok güzel bir anlaşma yaptı ve devam ediyor ama Ferdi Bey çıkıp başkalarını suçluyor. Ama akaryakıt fiyatları bayağı düştü. Bunun tüketiciye yansıması lazım. Benim talimatımdır. Fiyat bu kadar düştüğüne göre bu düşük fiyattan yeni stok alması lazım.”



Türkiye ile yeni bir mali protokolün olup olmayacağıyla ilgili de açıklama yapan Tatar, “Ben olacağına inanıyorum. Kesin bir şey söylemek istemiyorum. Buradaki durumu ortaya koyduk. Karşılıklı bir anlaşmadır. Ne zaman olur kesin bir şey söylemek istemiyorum. Mutlaka böyle bir durumda Türkiye’nin KKTC’ye katkısı olacaktır diye düşünmekteyim” dedi.

"Tüm milletvekillerine eşit mesafedeyim"

Hükümetin kurulduğu günden bugüne her politikada uyum içerisinde olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, Coronavirüs konusunun çok önemli olduğunu kaydetti ve bir bütün olarak bu işin üstesinden gelineceğini dile getirdi.

Tüm milletvekillerine eşit mesafede olduğunu kaydeden Tatar, UBP olarak bir bütün olduklarını ifade etti.

Zamanı geldiğinde bir kabine değişikliğinin gerekirse yapılabileceğini belirten Tatar, “Coronavirüsü bir geçirelim, sağımıza solumuza bakalım. Önemli olan budur” şeklinde konuştu.