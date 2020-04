CORONA İLE KUMAR

Türkiye'de Corona konusunda 'bahis' oynatanlar bile varmış!

Kim kazanacak?

Virüs mü, insanlar mı?

Bire kaç açıldı acaba bahisler?

İnsanlar çıldırmış olmalı gerçekten de...

***

Halk Sağlığı uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı çok önemli şeyler yazmış salgın hastalıklar ve etrafta dolaşan hurafeler hakkında...

Binbir türlü mantık ve bilim dışı söylentinin her kanaldan, bilimsel bilgilerden daha büyük bir hızla yayılmakta olduğunu söylüyor, Halk Sağlığı alanında uzman Dr. Ortaylı...

Bugünlerde bizde de polemik konusu haline gelen 'virüsün aslında ülkeye çoktan gelmiş olabileceği, ama geç fark edilmiş olabileceği' hipotezine katılmayan uzman hekim, Wuhan'da tespitin ardından nasıl kısa sürede Covid-19 için bütün dünyanın alarma geçtiğini anlatıyor.

Ve sonra lafı 'açılma' ya da 'normalleşme' meselesine getirip 'kumar' bahsini açıyor.

***

Bakın ne diyor Ortaylı:

"(...) Üzerinde etkide bulunan faktörlerin sayısının çokluğu ve bir kısmının öngörülemezliği dolayısıyla aklı başında hiç kimsenin tarihlendirmeyeceği salgın seyri hakkında yayınlanan spekülatif takvimlere göre hayatımızı planlamaya kalkıyoruz. Hatta pandeminin seyri ve gerçekleşecek ölüm sayıları hakkında bahis oynayanların dahi bulunduğu medyaya da yansıdı.

Ben etkenin ilk tanınmasından bu yana, kriz koşullarına rağmen toparlanan bilginin zenginliğine ve bütün dünyanın, en çok da araştırma altyapısı gelişkin ülkelerin pandemiden en çok etkilenen ülkeler oluşuna bakarak bu soruların çoğuna belki haftalar, belki bir iki ay içinde çok daha net cevaplar vermemizi sağlayacak bilgilerin oluşacağına inanıyorum. Ama o zamana kadar el yordamıyla gitmekten ve sınırlı gözlemlerimizi olabildiğince sistematize edip uygulamaları onlara göre düzeltmekten başka çare yok..."

***

Dr. Nuriye Ortaylı, çok önemli bir tespitte de bulunuyor ve şunları yazıyor:

" (...) Sanayi ve teknolojinin hızlandığı, hava durumu tahminlerinin %99 tuttuğu, birçok doğal gücü kontrolü altına aldığımız sanımızın güçlendiği 20 yüzyılın ikinci yarısında doğan ve mevsimsel grip ve soğuk algınlığı dışında bulaşıcı hastalık geçirmemiş, hatta bunun yarattığı şımarıklıkla çocuklarımıza kızamık aşısı yaptırmaktan vazgeçmiş bizler ise her şeyi öngörmek, önümüzdeki haftaları, ayları, hatta yılları bugünden planlamak ve planladıklarımız gerçekleşmezse sinirlenmek gibi modern bir alışkanlık edindik. Bu koronavirüs pandemisi bize sandığımız kadar muktedir olmadığımız, belirsizliği yaşamın doğal bir parçası olarak kabul etmemiz ve hele geleceği istediğimiz gibi planlama iddiasından vazgeçmemiz için önemli bir ders veriyor..."

Ve bu dersin de bize, yani insanlara 'belirsizlikle yaşamayı' kabullenmeyi gerektirdiğini söylüyor uzman hekim Ortaylı...

Eski insanların yaşadığı gibi...

Yani 'her an her şeye hazırlıklı' olmamız gereken bir döneme gireceğimizi söylüyor.

Üzerinde düşünülmesi gereken bir yaklaşım...

Covid üzerinden 'bahis' oynatmak kaygı verici, ama virüsle kumarın sonuçları çok daha yıkıcı olabilir.