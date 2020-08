CORONA HESABI

Dünya genelinde kayıtlı Covid-19 vaka sayısı 23 milyonu devirdi. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre 806 binden fazla insan Corona yüzünden hayatını yitirdi.

Bu iki resmi rakama göre virüse yakalananların ölüm oranı yüzde 3,5 civarında seyrediyor.

Dünya genelindeki ortalama rakamlara vurulduğu zaman oran böyle çıkıyor ama farklı ülkelere ait istatistiklerde çok ciddi sapmalar var.

Bazı ülkelerde ölüm oranı yüzde 0,1’ler seviyesinde dolanırken, bazı ülkelerde yüzde 10’ların üzerine çıkıyor. Hatta Yemen gibi yüzde 29’lar seviyesini gören ülkeler de var!

Kimi ülkelerin vakaları tespit, kayıt altına alma ve şeffaf biçimde açıklama konusunda zafiyet yaşadıkları biliniyor. Ekonomi ve yönetime duyulan güven sarılmasın diye vaka ve ölüm sayılarını gizli ya da düşük tutan çok sayıda ülke olduğu da herkesin bildiği bir sır.

Batılı ülkelerin bir kısmında yüzde 10’ların üzerinde bir ölüm oranı var. Mesela İngiltere’de yüzde 12 civarı. Belçika, İspanya ve İtalya da yaklaşık aynı seviyede…

Doğu taraflarında oranlar genellikle düşüyor.

Rusya örneğin yüzde 1,7’lik bir ölüm oranı veriyor. Türkiye de buna çok yakın: yüzde 1,6.

WHO verilerine göre Kıbrıs’taki vaka/ölüm oranı ise yüzde 1,4.

Bu rakam Güney’i kapsıyor. Kuzey’deki vakalar ve ölümler hala WHO istatistiklerine girmiş değil.

Ancak basit bir hesap gösteriyor ki Kuzey Kıbrıs’taki vaka/ölüm oranı da Güney’dekine çok yakın: Yüzde 1,5…

Lakin bugünkü oran böyle…

Virüsün görülmeye başladığı Mart ayından sonraki dönemde zaman zaman ölüm oranı yüzde 3, hatta 4’lere kadar yükselmişti.

Hatırlayın, 108 vakamız vardı ve 4 kişi hayatını kaybetmişti. Sonraki süreçte, özellikle son üç haftada vaka sayısı katlandı, ancak ölüm olmadığı için istatistiklerde oran düşüş gösterdi.

* * *

Peki ama bu rakamlar ve oranlar nasıl bir seyir izleyecek?

Vaka sayımız artmasına rağmen ağır hasta ve/veya ölüme rastlanmıyor olması iyi bir şey de, acaba bu böyle mi gidecek?

Umalım ki böyle gitsin tabii de, ummakla bulmak farklı…

Bizim memleketin küçük ölçeğinde çıkan vaka sayısının küçük oluşu da bir avantaj, ancak istatistik bilimi bu artış hızıyla devam edersek o ‘istenmeyen’ durumlarla karşılaşacağımızı söylüyor.

Belki sıcak havalarda insanların bünyeleri bağışıklık kazandığından, belki verilen tedavilerin olumlu sonuç vermesinden dolayı virüs kapanlar ya semptomsuz ya da hafif belirtilerle atlatıyor Corona’yı…

Başka birçok konuda olduğu gibi bu mevzuda da dünyanın tıp otoriteleri net bir şey söyleyemiyorlar. Hasta olup iyileşenlerin yeniden bulaşıp bulaşmadığı, bu virüsün her bölgede aynı olup olmadığı, farklı semptomların neden kaynaklandığı netleşmiş değil. Aşı için umutlu açıklamalar var ama henüz ancak da ‘tünelin ucundaki ışık’ görülebiliyor WHO tarafından…

Dolaysıyla bazı soruların cevabını beklemeye devam ederken ve temizlendiğimiz virüsü ‘büyük bir başarı(!)’ göstererek yeniden başımıza musallat eden hükümetimiz ‘başarı(!)’larına devam ederken, dünya ölçeğindeki rakamlara da bakarak hareket etmekte fayda var sanırım.

Bizde yüzde 1,5…

Dünyada yüzde 3,5…