CORONA BAHANE, BUDAMA ŞAHANE

Kulun istediği bir göz, Tanrı verdi iki göz.

UBP-HP 'budama hükümeti' için tam da öyle oldu.

Bir punduna getirip de yıllardır yapamadıklarını bir virüs sayesinde katmerlisiyle hayata geçirdiler.

TC Yardım Heyeti de böylelikle muradına ermiş oldu.

Şu KIBTEK'i de halletseler fırsat bu fırsat, keyiflerine diyecek olmayacak.

Oh oh...

Suyundan da koy!

* * *

Corona'yı bahane eden budama hükümeti, makası eline almışken hiç acımadı.

Ne dal kaldı, ne fidan...

Çiçek de bırakmadılar, filiz de...

Bir makasta hepsini kestiler.

Kökten.

Yerle bir edildi, bunca yılın kazanımları...

Tarumar edildi onlarca yıllık emek, ter...

Emek adına ne varsa, kökü kazındı bir çırpıda.

Zengine dokunmadılar hiç, hep dar gelirlinin, esnafın, üreticinin, sosyal sigortalının, bordrolunun, işçinin ekmeğini çaldılar.

Yerlinin de, yabancının da...

* * *

Böylesine adaletsiz, bu kadar acımasız, vurdumduymaz, empatisiz, insanlıktan uzak bir paket görülmedi hiç.

Corona her yerde ülkeleri vurdu, kimse böyle bir paket koymadı masaya.

Devlet sadece kesti, biçti, tasarruf diyerek kendini garantiye aldı.

Kimi kesimlere bu koşullarda bile kar edebilme olanağı yarattı.

Ama diğer yandan da en az yüz bin insanı açlığa, sefalete mahkum etti.

* * *

Kimse Corona sonrası bu hakların geri verileceğinden emin olmasın.

Çünkü yapılanlar taammüdendir!

Hep planlanıyor, bir yolunu bulup hayata geçirilmek isteniyordu bunlar...

Corona sağ olsun, 9 sene önce denedikleri ama mahkemeden dönen hak gasplarını bile meşru hale getirdi.

Onlar da Anayasa Babayasa dinlemeyip vurdular tırpanı.

Bir taşla çok kuş.

En çok da 'göze girmek' tabii...

Alkışı aldılar 'heyet'ten.

Dahasına da niyetleri var, emin olun.

Lakin bir söz daha vardır.

Yavaş atın tekmesi yaman olur!

Benden söylemesi...



