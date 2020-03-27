Corona akşamları: Balkondan balkona tombala

Limasol'da bir mahalle sakinlerinin, balkondan balkona tombala oynamasıyla ortaya eğlenceli sahneler çıktı.

Yiannis Christodoulou tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler izlenme rekorları kırdı.

Bir evin balkonuna kurulan ses sitemiyle tüm mahalle tambala oyununa dahil oldu.

İşte o görüntüler