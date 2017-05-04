Corner Bar Moto-Fest 2017

Ali Yüksek

Corner Bar’ın 23 Nisan 2017 Pazar günü, Dereboyu Caddesi’nde gerçekleştirdiği 4. Motosiklet Festivali yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Canlı müzik eşliğinde güneyden ve kuzeyden çok sayıda motorcunun katılımı ile renklenen festivalde çeşitli aktiviteler de yapıldı... Özellikle yavaş gitme yarışması tüm katılımcıların ilgisini çekerken yarışmada birinci olanlara Lefkoşa NMC Riding School’dan sürüş eğitimi ödülü verildi.

KARNAVAL GİBİ

50 cc’den 2000 cc’ye kadar birçok motosikletin yanı sıra ilginç kıyafetli motorseverleri de görmek mümkündü... Havanın aşırı rüzgârlı olmasına aldırış etmeyen motorcular, bir karnavalmış gibi gün boyu eğlenceye devam etti...

Her yıl geleneksel hale gelen ve Festivale katılan tüm motosiklet kulüplerini birer plaketle ödüllendiren Corner Bar’ı kutlar, etkinliğe katkı koyup destek veren herkese teşekkürlerimizi sunarız...

FARKINDALIK YARATMAK

Bu tür etkinliklerin motosiklet kültürüne olan katkısının yanı sıra motosikletlerin trafikteki varlığını göstermek ve farkındalık yaratmak adına faydaları saymakla bitmez. Özellikle kazaların azalması ve trafikteki saygının artması dileğiyle…

Kaskınız takılı, farınız ve yolunuz hep açık olsun…