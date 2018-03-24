“Çorabını Gey da Gel” etkinliğine anlamlı destek

Sağlık Turizmi Konseyi Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Dünya Down Sendromu Günü’nde gerçekleştirdiği “Çorabını Gey da Gel” etkinliğine katıldı.

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nde Dünya’nın pek çok yerinde toplumsal farkındalık oluşturabilmek amacıyla farklı konu başlıkları seçildiğini ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini belirten Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından organize edilen “çorabını gey da gel” etkinliğinin Kuzey Kıbrıs’da Down Sendromu ile ilgili bilincin gelişmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.