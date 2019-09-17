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Çöpleri tek başına toplayan gence “İyilik Lideri” ödülü

Çöpleri tek başına toplayan gence “İyilik Lideri” ödülü

Tek başına bir plajın tüm çöplerini toplayarak sosyal medyada büyük ses getiren Eray Karacamert’e Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından “İyilik Lideri” teşekkür belgesi verildi

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Tek başına bir plajın tüm çöplerini toplayarak sosyal medyada büyük ses getiren Eray Karacamert’e Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından “İyilik Lideri” teşekkür belgesi verildi ve Dome Hotel’de 2 gecelik konaklama hediye edildi. Eray Karacamert teşekkür belgesini Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in elinden aldı. İyilik Gönüllüleri Yaz Şenliği sırasında dev ekranda plaj temizlik resmi yayınlanan Eray Karacamert, seyircilerden büyük alkış aldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, ödülü verirken yaptığı konuşmada “Eray’ın bu davranışı hepimize örnek olmuştur ve moral vermiştir. Evkaf olarak İyilik Gönüllüleri hareketini başlattık. Bunu yaparken amacımız topluma örnek olmak ve gençlerimizin karşılıksız iyilik yapmanın tadına varmalarını sağlamaktı. Eray Karacamert ise kendi kendine bir iyilik hareketi başlatarak liderlik etti. Onun bu davranışını sosyal medyada fark edince bütün İyilik Gönüllüleri olarak çok sevindik ve kendisine teşekkür etmek istedik.” sözlerini sarf etti.

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