Çöpler alev aldı
Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi arkasındaki bilinçsiz kişilerce çöplük alanına dönüştürülen yerde yangın çıktı.
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Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi arkasındaki bilinçsiz kişilerce çöplük alanına dönüştürülen yerde yangın çıktı. Çıkan yangında otlar ve alandaki çöpler alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangında alev alan lastikler siyah dumanların yükselmesine neden oluyor. Çöplük alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle tarlalara sıçradı.
Fotoğraflar: Fehime ALASYA
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