Çöp kamyonu alev aldı
Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içinden atık karton ve kağıt toplayan çöp kamyonu arkasındaki yük aniden alev aldı.
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Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içinden atık karton ve kağıt toplayan çöp kamyonu arkasındaki yük aniden alev aldı.
Sanayi içerisinden geçen toprak yol üzerine kamyonunu park eden şoförün itfaiyeyi aramasıyla, yangına hemen müdahale edildi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, çöp kamyonu içindeki geri dönüşüm malzemeleri tamamen yandı, kamyon ise kısmen zarar gördü.
Fotoğraf: Fehime ALASYA
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