Çöp ayrıştırma istasyonunda ölü bebek bulundu

Güney Lefkoşa’da Yeri köyündeki çöp ayrıştırma istasyonunda önceki gün, ölü bebek bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, çöpler arasında bulunan ve vücudunda çeşitli yaralar bulunan bebeğin bir ya da iki günlük olduğunu ve bu yaraların, çöp arabasında taşınırken mi yoksa farklı koşullarda mı meydana geldiğinin araştırıldığını yazdı.

Haberde, çöp ayrıştırma istasyonuna gelen çöplerin, Strovolo ve Eğlence bölgesinden toplandığı da belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.