CONIFA’da Kamalı’ya önemli görev

Hüseyin KIRAL

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili Orçun Kamalı, Acapulco Resort Hotel'de gerçekleşen 5. Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) Dünya Genel Kurulu toplantısında Gelişim Direktörlüğü görevinden, yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Orçun Kamalı, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Her yıl yapılan olağan genel kurulda gelişim direktörlüğünden yönetim kurulu üyeliğine seçilmem benim ve ülkem adına önemli bir durumdur” dedi.

Kamalı: “Bizleri Londra’da büyük bir organizasyon bekliyor”

Bu yıl beşincisi gerçekleşen genel kurulda yönetim kurulu üyesi olmasından dolayı bundan sonraki tüm organizasyonların direk içerisinde olacağını belirten Kamalı, “Şimdi bizleri Londra’da büyük bir organizasyon bekliyor” dedi. Mayıs sonu Londra’da gerçekleşecek olan CONIFA 2018 Dünya Kupası mücadelesinde KTFF milli takımının da yarışmacı olarak orada olacağından dolayı bunun kendisini daha çok heyecanlandırdığının altını çizen Orçun Kamalı, ev sahibi takım Barawa’nın çok iyi bir hazırlık yaptığını, millilerimizin kendilerini tam anlamı ile futbolcu olduklarını hissedeceklerini söyledi.

“Dünya Kupası’nın ardından, Avrupa heyecanı başlayacak”

6-7 Ocak tarihleri arasında Acapulco Resort Hotel'de gerçekleşen 5. CONIFA Dünya Genel Kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçilen KTFF 1. Başkanvekili Orçun Kamalı, gerçekleşen genel kurulda ayrıca önümüzdeki yıl organize edilecek olan Avrupa Şampiyonası’na ev sahibi olacak ülkelerin belirlendiğini açıkladı. Buna göre Londra’da yapılacak olan Dünya Kupası maçları sırasında aday ülke Karabağ ve Nice’in yönetim kuruluna sunum yapacaklarını söyledi. Kamalı, “Avrupa ve dünyada salon futbolu (Futsal) branşında söz sahibi ülke durumunda bulunan Greenland’ın da CONIFA Avrupa Futsal Şampiyonası düzenlemek için çalışma başlattığını söyledi.