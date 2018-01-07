CONIFA’da gruplar belirlendi

YENİDÜZEN Spor Servisi

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) 5’inci Yıllık Genel Kurulu, Acapulco Otel’de başladı. 46 üye ülkenin katılımı ile Kuzey Kıbrıs’ın ev sahipliğinde gerçekleşen genel kurulda ayrıca bu yıl Londra’da 31 Mayıs – 10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan CONIFA 2018 Dünya Kupası’nın kura çekimi de gerçekleştirildi.

Blind turnuva hakkında bilgi verdi

CONIFA Başkanı Per-Anders Blind kura çekiminde yaptığı konuşmada Dünya Kupası hakkında bilgi verdi. 16 takımın 4 grupta mücadele edeceğini belirten Blind, gruplarında ilk iki sırayı alacak olan ekiplerin çeyrek finale yükseleceğini aktardı. Yarı final ve final karşılaşmaları ile turnuvanın tamamlanacağını belirten Blind, final maçının 9 Haziran tarihinde oynanacağı bilgisini verdi. Dünyadan turnuvanın biletleri için büyük ilgi gördüklerini söyleyen Blind, beş kıtadan takımların turnuvada mücadele vereceğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’ın rakipleri

CONIFA 2018 Dünya Kupası bu yıl Brawa’nın ev sahipliğinde Londra’da 31 Mayıs – 10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yüzden Brawa kura çekimine katılmadan ilk grubun ilk basamağında yer aldı. Kuzey Kıbrıs Milli Takımı da 2. torbadan kura çekimine girdi. Yapılan kura çekimi sonrasında Kuzey Kıbrıs, Abhazya, Felvidek ve Tibet ile aynı grupta yer aldı. Kuzey Kıbrıs turnuvadaki ilk maçını Felvidek ile oynayacak. CONIFA 2018 Dünya Kupası grupları şu şekilde oluştu.

1. GRUP: Brawa, Ellan Vannin, Tamil Eelam, Cascadia

2. GRUP: Abhazya, Kuzey Kıbrıs, Felvidek, Tibet

3. GRUP: Padania, Szekely Land, Kiribati, Matabeleland

4. GRUP: Panjab, United Koreans in Japan, Western Armenia, Kabylia