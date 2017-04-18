4-11 Haziran tarihlerinde ülkemizde düzenlenecek olan CONIFA Euro 2017’de yer alacak A Milli Futbol Takımı kadrosu açıklandı. Teknik direktörlüğünü Fırat Canova’nın, yarcımcı Teknik Direktörlüğünü Bülent Aytaç ve kaleci antrenörlüğünü Mahmut Yaman’ın yapacağı Milli Takım’a 23 kişilik oyuncu kadrosu davet edildi. Milli Takım’ın önümüzdeki ay ayrıca Londra’da Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Karması ile bir maç oynaması planlanıyor.

En çok oyuncu Kaymaklı’dan

Yapılan açıklamada Milli Takım’a en çok oyuncu Küçük Kaymaklı’dan davet edildi. 5 futbolcunun yeşil siyahlılardan yer aldığı takımda Süper Lig şampiyonu Yenicami’den, Cihangir’den ve Doğan Türk Birliği’nden 3’er oyuncu kadroya çağrıldı. GAÜ Çetinkaya da Milli Takım’a 2 oyuncu verdi.

23 KİŞİLİK KADRO... Açıklanan 23 kişilik kadroya en fazla oyuncu veren kulüp 5 futbolcu ile Küçük Kaymaklı oldu. Futbol hayatını Türkiye’de MKE Ankaragücü’nde sürdüren Kenan Özer de kadroya dahil edilen isimler arasında yer aldı

Kenan Özer’e milli davet

Teknik direktör Fırat Canova, Milli Takım kadrosuna Spor Toto 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü altında futbol hayatını sürdüren Kenan Özer’i de davet etti. Özer, ligin ilk yarısında K-Pet Süper Lig ekiplerinden Dumlupınar forması giymişti. Yalova, Gençler Birliği, Lefke, Türk Ocağı, Mağusa Türk Gücü ve Merit Alsancak Yeşilova, Milli Takım’a 1’er oyuncu veren diğer kulüpler oldular.

23 kişilik kadro

Davet edilen 23 kişilik kadro şu şekilde: Serhan Önet, Mehmet Kaygısız, Çağrı Kıral, Hüseyin Adal, Uğur Gök (K.Kaymaklı), Salih Say, Fırat Ersalan, Halil Turan (Cihangir), Ahmet Sönmez, Salih Güvensoy, Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği), Hüseyin Sadıklar, İbrahim Çıdamlı, Tansel Ekingen (Yenicami), Mustafa Yaşınses, Esin Sonay (GAÜ Çetinkaya), Ali Özbahar (Yalova), Mehmet Erol (G.Birliği), Kenan Özer (MKE Ankaragücü), Kasım Tağman (Lefke), Ertaç Taşkıran (Türk Ocağı), Hasan Piro (Merit A. Yeşilova), Türkkan Delideniz (Mağusa Türk Gücü),