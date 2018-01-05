CONIFA Genel Kurulu başlıyor

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA), 5’inci Yıllık Olağan Genel Kurulu 7-9 Ocak tarihlerinde 46 üye ülkenin katılımı ile gerçekleştirilecek. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun ev sahipliğinde Acapulco Otel’de yer alacak olan genel kurulda CONIFA’nın stratejik pozisyonu, 2018 CONIFA Dünya Kupası, 2019 yılında kıtalararası turnuvalar, büyüme stratejisi, CONIFA ve üyelerini geliştirme gibi başlıklar ele alınacak.

Dünya Kupası’nın grupları netleşecek

Londra’da yer alacak olan 2018 CONIFA Dünya Kupası ile ilgili grup kura çekimi de genel kurulda yapılacak. Kuzey Kıbrıs Milli Takımı’nın ikinci torbada yer aldığı kura çekimi Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak. Kura sonunda 31 Mayıs – 10 Haziran 2018 tarihlerinde oynanacak olan kupanın grupları belirlenmiş olacak.