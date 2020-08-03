Hükümet, Bafra'daki beş yıldızlı otellerden Concorde Otel'in sahibi Mehmet Necati Yağcı'ya KKTC yurttaşlığı verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1966 Mardin doğumlu olan Yağcı, İskele/Bafra mevkiinde 5 yıldızlı Concorde Otel adında turistik tesis yaptığı ve 2 milyon Euro'nun üzerinde yatırımı olduğu, ülke turizmine, ekonomisine ve istihdamına katkı sağladığı, iyi ahlak sahibi olduğu ve genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı hususlarının tümü birlikte değerlendirilerek vatandaş yapıldı.