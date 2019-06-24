Karayolları Dairesi tarafından Kuzey Sahil Yolunda gerçekleştirilen tamirat çalışmaları sona erdi, yolda meydana gelen çökme ve oturmalar giderildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kuzey Sahil Yolu’nda son zamanlarda meydana gelen çökme ve oturmalar, Karayolları Dairesi tarafından Ramazan Bayramı öncesinde yapılan çalışmalarla birlikte tamir edildi.

Çalışmalar çerçevesinde toplam dokuz farklı noktada toplam 1760 m2’lik alan kemirilip asfalt dolgu ve asfalt kaplama yapıldı. Tamirat sırasında 60 ton binder asfalt dolgu ve 200 ton aşınma asfalt kaplama kullanıldı.” denildi.