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Çöken surların tamiri devam ediyor

Çöken surların tamiri devam ediyor

Lefkoşa'da çöken surların tamiri devam ediyor

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Geçtiğimiz yıl bir kısmı çöken ve kamuyonun tepkisini çeken Cephane (Quirini) Burcu ve Arabahmet bölgesinde surların tamiri devam ediyor. 

Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Kıbrıslı Türk Temsilcisi Ali Tuncay sosyal medyadan yaptığı açıklamada surları tamiriyle ilgili fotoğraf paylaştı. 

Tuncay, açıklamasında "Bu önemli eserin eski tarihi haline geleceği günü iple çekiyoruz. Tüm uzman ve emekçilerimize yapmakta oldukları katkı için teşekkür eder, kazasız - belasız bir çalışma dönemi dileriz" ifadelerini kullandı.

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Tuncay'ın açıklaması şöyle:

Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde UNDP'nin teknik ve Avrupa Birliği'nin mali katkısıyla Cephane (Quirini) Burcu ve Arabahmet bölgesinde çöken surların tamiri devam ediyor. Bu önemli eserin eski tarihi haline geleceği günü iple çekiyoruz. Tüm uzman ve emekçilerimize yapmakta oldukları katkı için teşekkür eder, kazasız - belasız bir çalışma dönemi dileriz.

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