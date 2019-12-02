Çöken Sadece Okul İnşaatı mıydı?

Geçtiğimiz hafta sonunun en önemli gündemi çöken okul inşaatıydı. Hiç kuşku yok ki bu olayın tüm sorumluluğunu Eğitim Bakanlığı’na yüklemek büyük bir haksızlık olur. Kaldı ki bu işlerden yasal olarak görevli ve sorumlu olan kurumun Planlama ve İnşaat Dairesi olduğu biliniyor.

Ne var ki eğitim adına yaşanan çöküşün sadece inşaat halindeki bir okul binasından ibaret olmadığını da anlamalıyız. Eğitim sisteminin her kademesinde yeni okullara ihtiyaç duyduğumuz aşikar, özellikle de Girne bölgesinde… Ancak 2020 yılına sayılı günler kala, artık akıllı okullara ihtiyacımız olduğunu da fark etmeliyiz.

Eğitim binaları yani ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler hayatımızın uzun bir dönemine şahitlik eden yapılardır. Bu yapılar estetik açıdan, kültürel açıdan, günümüz teknolojisini içermesi açısından, sağlamlık açısından, en önemlisi de eğitim işlevlerini yerine getirmesi açısından önemli unsurlar taşımalı, önemli özelliklere sahip olmalıdır.

Günümüz okul binaların inşasında kullanılan malzemelerin doğal, sağlam, sağlıklı olması, o malzemelerin doğal yaşamla uyumlu ve barışık olması ama aynı zamanda günümüz teknolojinin alt yapısını da taşıyor olması gereklidir.

Eğitim sistemini oluşturan temel yapı okuldur. O nedenle de eğitimin başarısı, aslında okulun başarısıdır. Ne var ki okullarımız, bugünün koşullarındaki işlevlerini yitirmelerinin yanı sıra gelecekle ilgili çok daha derin sıkıntılar yaşayacağımızın da sinyallerini veriyor. Çünkü dünya değişiyor ama okullarımız yerinde sayıyor. Dahası yaşadığımız bu olayda olduğu gibi kimisi daha yapılmadan çökebiliyor…

Hayatımız boyunca tek tipleştirilmek için eğitim gördüğümüz okullara fazlasıyla alışkınız. Alışkın olmadığımız ise “akıllı okullar” olarak tanımlanan yeni yaklaşımlarla tasarlanan, her öğrenciyi ayrı bir birey olarak gören ve onların gelişimine katkı sağlayan okullar inşa etme vizyonunu iş başında görmektir.

Sözün özü, Girne’de çöken sadece okul inşaatı değildir. Girne’de çöken, günümüzdeki öğrenciyi dikkate almayan anlayıştır. İhtiyaç duyduğumuz şey, bu durumun tam tersidir. İhtiyaç duyduğumuz şey, kullanılan malzemesinden tasarımına, teknolojik altyapısından nitelikli kullanımı sağlayacak açık ve kapalı alanlarına kadar çağdaş anlayışlarla inşa edilmiş akıllı okulları sisteme kazandırmayı başarabilmektedir.

Yeni Nesil Öğrenme

Yeni Nesil Okullar

Okullar çok farkında olmasa da çevresindeki dünya hızla dönüşmektedir. Üretimi satış sonrası da süren çoklu üreticili bilgisayarlar, akıllı telefonlar, okula yeni roller yüklemektedir. Mezuniyet sonrası okulla bağlantısı kesilmeyen, farklı okulların ve çevrenin bilgi birikimini, deneyimlerini okula taşıyan yeni nesil okullara ihtiyacımız bugün her zamankinden daha fazladır. Bütün bu nedenlerle günümüzün ve geleceğin okulu, değişimin kodları genlerine işlenmiş bir okul olmak durumundadır.

Bugün okul yapısı içerisinde yer alan bütün ögeler değişerek farklı bir boyuta evrilmiştir. Ancak uzaktan bakınca bugünün okulları ile dünün okulları arasında bir fark görülmeyebilir. Ancak okula biraz daha yakından bakarsak, durumun böyle olmadığı anlaşılabilir.

Gerçek hayatta bir problemin yalnızca bir disiplinin bilgi birikimi ile çözülmesi olanaksız görünmektedir. Bu yeni nesil melez dersler okulun çevresindeki karmaşa, değişkenlik ve iç içe geçmişlikle daha uyumlu görünmektedir. Önümüzdeki yıllarda çok farklı alanlardaki disiplinlerin bir arada olduğu derslerin artacağı düşünülmektedir. Bütün bunların yanı sıra bilgiye gittikçe daha kolay ulaşılabilmesi; bilgiye yalnızca sahip olan değil, bilgiyi analiz edebilen, araştırma yapabilen öğrencileri de öne çıkaracaktır.

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Öneriler Önemlidir

Sorunu çözmek, bir amaca ulaşmak için size sunulan görüş ve düşünceleri dikkate alınız. Farklı görüşten olduğunuz, sizden daha çok kıymet verileceğini ya da ya da sırf sizin alternatifiniz olabileceğini düşündüğün için görüş ve önerilere kapalı olmak çoğu zaman başarısız olmanın nedenidir. Bu yüzden görüş, düşünce ve önerileri dikkate alın, önemlidir…