“Yaptığımız her aktivitede, Türk, Rum, İngiliz, ya da bir başkası değil, ‘insan’ diyoruz. Herkesin sesini duyurabileceği, sosyal sorunlardan ve yaşamdan bahsedebileceği bir platform yaratma peşindeyiz”

Dila ŞİMŞEK

Kıbrıs’ın güneyinde, çok toplumlu, sosyal sorunların ve yaşama dair konuların medyaya ve internete yansıtılacağı, Commedia isimli yeni bir örgüt kuruluyor. Kıbrıs’ın güneyinde yaşamını sürdüren bir eski-gazeteci, aktivist olan Tringides, Commedia ile insanların kimliği, sınıfı, yaşı fark etmeksizin, toplumlararası iletişim sağlamayı amaçladıklarını söylüyor. Örgütün hem kurucularından biri, hem de üyesi olan Orestis Tringides, amaçlarını ve içinde bulunduğu diğer sivil toplum örgütlerini anlatıyor. Aynı zamanda IKME (IDRYMA KOINONIKOPOLITIKON MELETON) yani sosyo politik araştırmalar enstitüsünün bir üyesi olan Tringides, birçok farklı sivil toplum örgütü ile birlikte çalışıyor.

Tüm yaşamı boyunca, medya ve sivil toplum örgütleri ile çalışarak, ‘daha iyi bir ülke’ yaratabilmek için, çok toplumlu aktiviteler düzenlediğini dile getiren Tringides, yakınlarda resmen çalışmalara başlayacak olan ‘Commedia’ sivil toplum örgütü için, bizzat çalışmış, yürürlüğe girmesi için arkadaşları ile çalışarak adımlar attığını kaydediyor. Commedia’nın internet sayfasını da hayata geçireceklerini söyleyen Tringides, bu örgütle, ülkede yaşayan herkesin, sosyal sorunlarını, yaşamı, ‘daha yaşanılacak bir ülke için yapılması gerekenleri’ konuşacaklarını, isteyen herkesin bunun bir parçası olabileceğini söylüyor. Bu örgütle başlıca insan hakları, çevre ve ‘savaş’ hakkında konuşmalar yapılacağını, çok toplumlu aktiviteler düzenleneceğini anlatıyor.

“Tüm hayatım boyunca, kendimi hep Kıbrıs’ı bütünleştirmeye, daha mutlu yaşayacağımız bir ülke yaratmaya adadım. Ne yaptıysam da bunun için yaptım”

Tringides, sosyo politik araştırmalar enstitüsü olan IKME’nin, bir üyesi olduğunu, bu enstitüde ülkede demokratik ve sosyalist bir yaşam sağlamayı amaçladıklarını dile getiriyor. Aynı zamanda Respublika! sanat festivalinde yer alan Tringides, medyada, demokrasiyi yansıtmak, çağdaş toplumlarda iktidarın merkezileşmesini analiz etmek ve sanat projeleri üretmek için katılımcı mekanizmaları kullanan sanat projelerini sergilemeyi amaçladıklarını ifade ediyor. Kıbrıs’ın her yerini, farklı bakış açılarından ve farklı anlatım şekilleriyle fotoğraf çektiklerini ekliyor. Cyprusinno komitesi ile de çalıştığını belirten Tringides, “Kıbrıs’ın ‘iki taraf’ olarak ayrılmasına karşı, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumları bir araya getirerek çevreden teknolojiye, birçok faaliyet için takımlar oluşturuyor, ülkemizi güzelleştirmeye çalışıyoruz” diyor. Tringides, Old Nicosia Revealed hareketinin bir parçası olarak, fotoğrafseverlerin Lefkoşa’yı genel olarak fotoğraf ile anlattıklarını, bunu da sosyal medya da paylaşarak görünürlük kazandırdıklarını dile getiriyor. Tringides, “Amacımız çok toplumlu, Kıbrıs’ın güzelliklerini anlatarak aktiviteler düzenlemek, ülkemizin görünürlüğünü arttırmak” şeklinde konuşarak, yaptıkları çalışmalarda Avrupa ülkelerinden gönüllülerin de yer aldığını, Kıbrıs’a gelerek düzenlenen etkinlik boyunca burada kaldıklarını, bu projelerde Kıbrıslı Türklerin de yer aldığını söylüyor.

Tringides, içinde bulunduğu tüm komiteleri medya ile birleştirmeyi amaçladığını, daha çok insana seslerinin duyulması gerektiğine inandığını vurguluyor. Commedia’nın da bu amacı gerçekleştirmede çok büyük bir adım olduğunu belirten Tringides, birçok aktivist, sanatçı ve sosyalist insanı bir araya getirdiklerini anlatıyor. Commedia ile birçok farklı sivil toplum örgütünün işbirliği yapmak adına şimdiden proje hazırlıklarına başladığını ekliyor. Tringides, Commedia ile, Kıbrıs’ın tarihi ve yaşanmış öykülerine dair yazıları internet üzerinden yayımlayacaklarını bildiriyor.

“Diyalog ve iletişim benim ve içinde yer aldığım tüm örgütler için çok önemli”

Tringides, demokratik bir diyalog için toplumlararası iletişiminin esas olduğunu vurgulayarak, medya aracılığıyla sosyolojik sorunlar ve sohbetlerin konuşulması gerektiğini anlatıyor. “Kıbrıs’ın her yerinden, her insanın, mantıksal ve demokratik anlamda, belli bir usluba uyarak istediği her konuda konuşmasını istiyoruz” şeklinde konuşuyor. Old Nicosia Revealed hareketi ile, Kıbrıs’a dair çektikleri fotoğrafları ve kitapları insanlara ücretsiz olarak dağıttıklarını dile getiriyor.

“Kıbrıs’ın bütünleşmesini ve barış olmasını istiyoruz”

Tringides, “Bu adada birlikte yaşıyoruz, hepimiz aynıyız, ortak bir geçmişten geliyoruz, bir bütün olarak, barış içinde yaşamak istiyoruz” diyerek, yaptıkları ve yapacakları tüm çalışmaların toplumlararası iletişime dayalı olduğunu, Kıbrıs’ın görünen ve görünmeyen güzelliklerini ortaya çıkarmayı istediklerini ifade ediyor.